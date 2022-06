Alia Bhatt Pregnant: आलिया भट्ट की प्रेग्नेंसी की खबरों से हर कोई हैरान है. लोगों को अंदाजा नहीं था जहां एक्ट्रेसेस अपने करियर को ध्यान पर रखकर लेट प्रेग्नेंट होना चाहती हैं वहीं आलिया ने शादी के दो महीने बाद ही ये खुशखबरी सुना दी. इस गुड न्यूज को सुनाते हुए आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो भी शेयर की जिसमें वो अल्ट्रासाउंड कराती दिखाई दे रही है. फोटो पोस्ट करते हुए आलिया भट्ट ने कैप्शन में लिखा, ‘हमारा बच्चा….जल्द आने वाला है.’ आलिया का ये पोस्ट देख जहां लोग हैरान हुए वहीं, बॉलीवुड और फैंस उन्हें बधाई देने के लिए लाइन में लग गए. इसी बीच कंडोम कंपनी ड्यूरेक्स ने भी कपल को मजेदार अंदाज में बधाई दी है. उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ड्यूरेक्स मे ट्वीट किया, “महफिल में तेरी हम तो क्लियरली नहीं थे… बधाईयां”.Also Read - आलिया भट्ट ने सास नीतू कपूर की शेयर की हुई फोटो को बनाया इंस्टाग्राम डीपी, एक्ट्रेस ने कहा 'मेरी फेवरेट पिक्चर'

The JOMO is REAL! Congratulations Alia & Ranbir. 😍🤩

Click the link to buy: https://t.co/wndXfd2tub#RanbirAlia #Ralia #AliaBhatt pic.twitter.com/TvQGmoMrUn

— Durex India (@DurexIndia) June 27, 2022