नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, नागार्जुन , अजय देवगन, काजोल ने रविवार को दशहरा के पर्व पर अपने प्रशंसकों को बधाई दी है. महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा, “मां दुर्गा, मां सरस्वती का स्नेह आशीर्वाद सदा बना रहे.” Also Read - DDLJ के 25 साल: अमेरिका, ब्रिटेन सहित 18 देशों में फिर से रिलीज हुई ये आइकॉनिक फिल्म

दक्षिण भारतीय फिल्मों के स्टार नागार्जुन लिखते हैं, “अपने सभी मित्रों को मेरी तरफ से दशहरे की बधाई.”

Wishing all my friends a very happy Dussehra! pic.twitter.com/aO9CxYk2Et — Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) October 25, 2020

अभिनेता अजय देवगन अपने संदेश में लिखते हैं, “दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है. आइए हम सभी मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क पहनते हैं और अपने दुश्मन को हराते हैं. हैशटैगहैप्पीदशहरा.”

Dussehra is a festival when good always triumphs over Evil. Let’s all maintain social distance, wear masks and defeat the common evil🙏#HappyDussehra — Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 25, 2020

वहीं काजोल लिखती हैं, “आइए अपनी सभी अवधारणाओं और नकारात्मकता को जलाते हैं. आपको एक खुशहाल और बेहतर साल की शुभकामनाएं. हैशटैगहैप्पीदशहरा.”

Let’s all burn our judgments and negativity this Dussehra. Wishing you a positive and calm year ahead. #HappyDussehra pic.twitter.com/s7DCCignXK — Kajol (@itsKajolD) October 25, 2020

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन भी अपने संदेश में प्रशंसकों के लिए लिखते हैं, “आपको एक उज्जवल, खुश और शांतिपूर्ण दशहरा और विजया दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं. हैशटैगहैप्पीदशहरा.”

इनके अलावा, इमरान हाशमी, सारा अली खान, महेश बाबू, दिलजीत दोसांझ, निम्रत कौर, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे और भी कई सितारों ने दर्शकों को दशहरा के इस पावन पर्व पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं.