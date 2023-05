WWE के 'द रॉक' उर्फ ड्वेन जॉनसन हो चुके हैं डिप्रेशन का शिकार, दीपिका ने दी ये एडवाइस

Dwayne Johnson Opens up about his mental health: फास्ट एंड फ्यूरियस ड्वेन जॉनसन को उनकी एक्टिंग के लिए सभी जानते हैं.

Dwayne Johnson ‘The Rock’ opens up about his mental health: फास्ट एंड फ्यूरियस और ब्लैक एडम एक्टर ड्वेन जॉनसन की फिल्में तो आपने देखी ही होंगी और शायद उन्हें बचपन में बतौर रेसलर भी देखा होगा. हालांकि हाल ही में एक्टर ने अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में बात कि है जब उन्हें डिप्रेशन से होकर गुजरना पड़ा था. हाल ही में ड्वेन जॉनसन ने एक इंटरव्यू में डिप्रेशन से पीड़ित होने की बात कही थी. ऐसे में अब उनकी स्टोरी को बॉलीवुड की एक्ट्रे दीपिका ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. बता दें दीपिका पादुकोण पिछले कुछ समय से मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं.

फुटबॉल टीम में से बाहर हुए तो डिप्रेस्ड महसूस हुआ

पॉडकास्ट शो The Pivot में ड्वेन जॉनसन ने बताया कि जब वह यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में थे, तब उन्होंने पहली बार खुद को डिप्रेस्ड महसूस किया था. कंधे पर चोट लगने की वजह से उन्हें फुटबॉल टीम में खेलने से रोक दिया गया था. उन्होंने कहा, ‘मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था. मैंने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि आपको यह समझना होका कि आप अकेले नहीं है जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, न ही आप आखिरी हैं.’

फुटबॉल छोड़कर बने रेस्लर

इसके बाद इस इंटरव्यू में ड्वेन ने कहा कि ‘मुझे उसी फुटबॉल टीम के लिए दोबार बुलाया गया लेकिन में वापस नहीं गया और उन्हें मैंने साफ मना कर दिया. हालांकि उस वक्त मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं जो कर रहा हूं उससे मरे करियर खराब हो सकता है और मैं सबसे बड़ी गलती कर रही हूं, लेकिन शायद वो अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि फुटबॉल के जानें के बाद ही मैं रिस्लिंग की दुनिया में आया और यहां से मैंने अपने जिंदगी की नई शुरूआत की है’.

दीपिका ने लिखा ‘मेंटल हेल्थ मैटर्स’

दीपिका पादुकोण ने इंस्टा स्टोरी पर ड्वेन जॉनसन के इंटरव्यू को पोस्ट करते हुए लिखा, ‘मेंटल हेल्थ मैटर्स’. एक्ट्रेस का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और यूजर्स उस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

ड्वेन जॉनसन ने सुनाई अपनी आपबीती

ड्वेन जॉनसन ने आगे कहा, ‘मुझे नहीं पता था कि मेंटल हेल्थ क्या होती है? मुझे नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता है? मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं वहां नहीं रहना चाहता था. मैं टीम की किसी भी मीटिंग में नहीं जा रहा था. किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था.’ आपकी जानकारी के बता दें फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलेब्रिटी के तौर पर शामिल रह चुके ड्वेन सोशल मीडिया पर भी सुपरस्टार है.

