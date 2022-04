Jacqueline Fernandez assets seized: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा झटका दिया है. ईडी ने जबरन वसूली मामले में एक्ट्रेस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है. बताया जा रहा है कि अटैच की गई इस संपत्ति में जैकलीन की 7.12 करोड़ रुपए का फिक्सड डिपोज्ट अमाउंट भी शामिल है. ED का आरोप है कि आरोपी कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह के परिवार से कथित रूप से जबरन वसूले गए 200 करोड़ रुपए में से एक्ट्रेस को 5.71 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया था. उस समय चंद्रशेखर 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद था.Also Read - Lata Mangeshkar के सिनेमा में दिए योगदान को ग्रैमी और ऑस्कर ने किया अनदेखा, नेटिजन्स में दिखी नाराजगी

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ये कार्रवाई जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है. चंद्रशेखर के खिलाफ मामला शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था. अदिति ने चंद्रशेखर पर आरोप लगाया था कि उसने शिविंदर सिंह की रिहाई के बदले में मोटी रकम की मांग की थी. ईडी के पहले के आरोपों के संबंध में जैकलीन फर्नांडीज का नाम सामने आया था. Also Read - लॉक-अप: Poonam Pandey फिर कैमरे के सामने उतारेंगी टी-शर्ट, फैंस से बोलीं- इस बार शायद इनरवियर भी न हो

Enforcement Directorate (ED) has attached assets worth Rs 7.27 crores of Bollywood actor Jacqueline Fernandez, in a money laundering case involving jailed conman Sukesh Chandrashekhar. The attached property is a fixed deposit: Sources

(File pic) pic.twitter.com/mQEZ8rkkju

— ANI (@ANI) April 30, 2022