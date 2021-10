Jacqueline Fernandez, Nora Fatehi summoned in Rs 200 cr money laundering case: बॉलीवुड की दुनिया बीते कुछ समय से खूब सुर्ख़ियों में हैं. नेगेटिव वजहों से फिल्मी दुनिया खबरों में हैं. बॉलीवुड में ड्रग्स केस के लगातार मामले आ रहे हैं मगर इस बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये के मनी लाउड्रिंग मामले (Money laundering Case) में बॉलीवुड अभिनेत्रियों नोरा फतेही (Nora Fatehi) और जैकलीन फर्नाडीज (Jacqueline Fernandez) को फिर से तलब किया है.Also Read - Aryan Khan Drugs Case के बीच Rhea Chakraborty ने कर दिया ऐसा पोस्ट...हो गया वायरल, जानें क्या कहा

View this post on Instagram

Also Read - Mouni Roy का आलीशान घर अंदर से लगता है फाइव स्टार होटल, खूबसूरती देखकर आंखें चौंधिया जाएंगी- Inside Photos

आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा कथित रूप से घोटालेबाजों सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया-पॉल और अन्य द्वारा किए गए जबरन वसूली रैकेट के संबंध में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें कई बड़े लोग शामिल थे. Also Read - Aryan Khan के सपोर्ट में उतरीं Bigg Boss OTT फेम Urfi Javed, बोलीं- इस सदमे से बाहर आने में बहुत समय लगेगा

Delhi: Actor & dancer Nora Fatehi reaches the Enforcement Directorate (ED) office to join the investigation in connection with the conman Sukesh Chandrashekhar case pic.twitter.com/c3t5YEMEaA

— ANI (@ANI) October 14, 2021