Fukrey 3 और Tiger Nageswara Rao पर दिखा Salaar के पोस्टपोंड का असर, समय से पहले रिलीज होंगी दोनों फिल्में

बॉक्स ऑफिस पर ‘आदिपुरुष’ के औंधे मुंह गिरने के बाद साउथ एक्टर प्रभास (Prabhas) को एक बड़ी हिट का इंतजार है. ‘बहुबली’ के बाद से प्रभास की कोई भी फिल्म फिर कभी बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर सकी, हालांकि उनकी आने वाली फिल्म ‘सलार’ (Salaar) से उन्हें काफी उम्मीदें हैं. ‘सलार’ की रिलीज का इतंजार कर रहे फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि मूवी की रिलीज डेट को बढ़ाकर 28 सितंबर से आगे कर दिया गया है. कथित तौर पर ‘सलार’ मेकर्स के इस फैसले का असर फिल्म ‘फुकरे 3’ और ‘टाइगर नागेश्वर राव’ (Tiger Nageswara Rao) पर देखने को मिला है. दोनों फिल्में अब अपने तय तारीख से पहले यानी 28 सितंबर, 2023 को ही थिएटर्स में रिलीज होगीं. ‘फुकरे 3’ और ‘टाइगर नागेश्वर राव’ को जल्दी रिलीज कर मेकर्स अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं.

मृगदीप सिंह लांबा की कॉमेडी फिल्म ‘फुकरे 3’ और रवि तेजा की पैन-इंडिया एक्शन एंटरटेनर फिल्म ‘टाइगर नागेश्वर राव’ सिनेमाघरों में अब जल्दी रिलीज होगी. ‘फुकरे’ का तिसरा पार्ट पहले 1 दिसंबर को रिलीज होना था, लेकिन अब इसे 28 सितंबर को ही रिलीज किया जाएगा. ‘फुकरे 3’ को फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म में ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी, मनजोत सिंह, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा अपने कैरेक्टर में ही नजर आएंगे. इसी बीच रवि तेजा की पहली पैन-इंडिया फिल्म ‘टाइगर नागेश्वर राव’ को भी दशहरा रिलीज की तारीख 20 अक्टूबर को बदलकर अब 29 सितंबर कर दिया गया है.