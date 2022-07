Eid Mubarak: देशभर में आज ‘ईद उल-अज़हा’ (Eid-al-Adha) यानी बकरीद बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है. इस खुशी के मौके पर लोग एक-दूसरे को बधाई संदेश भेज रहे हैं. बॉलीवुड स्टार्स ने भी हर साल की तरह इस बार भी अपने फैंस को ईद की शुभकामनाएं दी हैं. माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, ऋचा चड्ढा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इमरान हाशमी, हुमा कुरैशी और अनुपम खेर जैसे बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ईद की शुभकामनाएं दीं. बता दें कि ‘ईद उल-अज़हा’दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है.Also Read - पति रोहनप्रीत सिंह संग Neha Kakkar ने जमीन पर लोट-लोटकर किया 'नागिन डांस', Viral हो रहा Video

कई बॉलीवुड सेलेब्स ने ईद के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी शुभकामनाएं साझा कीं. माधुरी और सिद्धार्थ ने लिखा, ‘ईद मुबारक’, अभिनेता आमिर खान की टीम ने ट्वीट किया, ‘सभी के अच्छे स्वास्थ्य, शांति और खुशी की शुभकामनाएं.’ वहीं, तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने भी ट्विटर पर फैंस को अपनी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, ‘सभी को ईद मुबारक! ईद उल-अज़हा का शुभ अवसर सभी के लिए एकजुटता, सद्भाव, शांति और खुशी की भावना फैलाए.’ Also Read - Entertainment Top 10 Weekly: बस एक क्लिक में पढ़ें, मनोरंजन जगत से जुड़ी सप्ताह की 10 बड़ी खबरें

Here’s wishing this auspicious occasion be full of love, laughter and happiness! #EidMubarak to one and all 🌙 pic.twitter.com/JzdETIsAId

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) July 10, 2022