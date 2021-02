Eijaz Khan And Pavitra Punia Romantic Video Viral: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के दो लव बर्ड्स (Love Birds) एजाज खान (Eijaz Khan) और पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) जब से बिग बॉस (Bigg Boss) से बाहर आए हैं अक्सर अपनी तस्वीरों और वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. ऐसे में अब एजाज खान (Eijaz Khan) और पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दोनों रोमांटिक होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही मीडिया के सामने सबको किस करते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - भोजपुरी एक्ट्रेस Monalisa ने दिखाया अपना Bridal Look, तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

एजाज खान (Eijaz Khan) और पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) की जोड़ी इस दिनों खुब धमाल मचा रही हैं और दोनों हर जगह रोमांस करते हुए ही नजर आ रहे हैं. दोनों ने खुलकर सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है. इसी बीच एक मीडिया इवेंट से दोनों का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दोनों किस करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं.

लव बर्ड्स (Love Birds) एजाज खान (Eijaz Khan) और पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो वो एक दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे हैं औऱ किस करते हुए नजर आ रहे हैं. फैंस को दोनो का रोमांटिक अंदाज काफी पसंद आ रहा है. बता दें कि ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) के सबसे पॉपुलर कपल पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) और एजाज खान (Eijaz Khan) जल्द ही शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं.