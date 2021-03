Eijaz Khan and Pavitra Punia will not get married will move in live in relationship See Romantic Pics– बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) एज़ाज़ खान और पवित्रा पुनिया का प्यार परवान चढ़ा था. कभी एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले कभी एक दूसरे पर गुस्से से बरसने वाला ये कपल बिग बॉस के बाहर भी रोमांटिक अंदाज में दिखाई दिया. खबर ये भी थी कि जल्द ही ये लोग शादी कर सकते हैं. Also Read - Shehnaaz Gill Hot Pics: शहनाज गिल की इन तस्वीरों ने मचाया तहलका, गुलाब की पंखुड़ी सी नाजुक है हर फोटो

लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों जल्द ही लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार ये कपल चाहते है कि धीरे-धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाए. एक दूसरे को समझने के लिए अभी और ज्यादा वक्त देना चाहता है.

कपल के फैंस इन तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और दोनों को बिग बॉस की बेस्ट जोड़ी का खिताब भी दे रहे हैं.