Happy Birthday Pavitra Punia Eijaz Khan Kisses Actress On Her Birthday: पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) और एजाज खान (Eijaz Khan) का प्यार जब से दुनिया के सामने आया है दोनों एक दूसरे के बाहों में ही नजर आते हैं. फैंस भी दोनों की जोड़ी को खूब पसंद करते हैं. ऐसे में पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) के जन्मदिन पर जब ये कपल कैमरे के सामने आया तो एक बार फिर से दोनों का रोमांटिक अवतार देखने को मिला. Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: 'बिग बॉस 14' के ये सदस्य होंगे 'खतरों के खिलाड़ी' का हिस्सा, जानें पूरी डीटेल

हाल ही में पवित्रा (Pavitra Punia) ने अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है और इस खास मौके पर वो अपने प्यार एजाज खान (Eijaz Khan) के साथ नजर आई. एजाज खान (Eijaz Khan) ने पवित्रा (Pavitra Punia) के लिए उनका बर्थडे और भी खास बना दिया है. पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसमें एक्ट्रेस के साथ एजाज खान (Eijaz Khan) भी नजर आ रहे हैं. Also Read - न होगा निकाह, न पढ़े जाएंगे मंत्र! Eijaz Khan-Pavitra Punia नहीं करेंगे शादी, लिव इन रिलेशन में रहेंगे



पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) और एजाज खान (Eijaz Khan) ‘बिग बॉस 14’ में नजर आए थे. शो में उनके बीच शुरुआत में काफी झगड़े देखने को मिले, लेकिन वक्त के साथ दोनों करीब आते गए. पवित्रा पुनिया जब बिग बॉस के घर से बेघर हो गईं तो एक एपिसोड में एजाज ने पवित्रा के प्रति अपनी फीलिंग्स का इजहार किया था.