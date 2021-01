Remembering Sushant: एकता कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ ऐनिवर्सरी पर उनके मानव वाले किरदार की कई खूबसूरत झलकियां शेयर की हैं. इस वीडियो में उनके फैंस उन्हें मानव के रुप में एक बार फिर से देख सकेंगे. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद यह उनका पहला बर्थडे है, ऐसे में एक्टर के फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर याद कर रहे हैं. Also Read - Remembering Sushant: जन्मदिन पर सुशांत की बहन ने भाई को ऐसे किया याद, कहा, 'आप मेरा हिस्सा हो और हमेशा रहोगे'

एकता कपूर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ‘सुशी, हमेशा सितारों की तरह चमकते रहो, तुम जहां भी रहो तुम्हें ढेर सारा प्यार.’ बता दें कि सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत रोमांटिक ड्रामा ‘किस देश में है मेरा दिल’ से शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें लोकप्रियता मिली एकता कपूर के टीवी शो ‘पवित्र रिश्ता’ से, जिसमें उनके मानव के किरदार ने खूब उड़ान भरी थी. Also Read - Sushant Singh Best Dialogue: सुशांत के बेस्ट फिल्मी डायलॉग...'जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं करते'

वहीं केदरनाथ के निर्देशक अभिषेक कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर सुशांत के साथ एक फोटो शेयर की औऱ लिखा है, ‘बर्थडे बॉय, मिस करता हूं यार तुझे’. इस तस्वीर पर उनके फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं.

कंगना रनौत ने सुशांत के जन्मदिन पर कुछ ट्वीट्स किए हैं, कंगना ने पहले ट्वीट में लिखा है, प्रिय सुशांत, मूवी माफिया ने तुमको बैन किया, परेशान किया, सोशल मीडिया पर तुमने कई बार मदद मांगी और मुझे पछतावा है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई. काश मैंने ये ना मान लिया होता कि तुम अपने आप ही माफिया टॉर्चर झेलने की ताकत रखते हो, काश… हैपी बर्थडे.

Dear Sushant, movie mafia banned you bullied you and harassed you, many times on social media you aksed for help and I regret not being there for you. I wish I didn’t assume you are strong enough to handle mafia torture on your own. I wish …

Happy Birthday dear one #SushantDay pic.twitter.com/xqgq2PBi0Y — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 21, 2021



इसके बाद कंगना ने ट्वीट किया है, कभी मत भूलिए कि सुशांत ने कहा था कि यशराज फिल्म्स ने उन्हें बैन किया, उन्होंने कहा था कि करण जौहर ने उन्हें बड़े सपने दिखाए और उनकी फिल्में डम्प कर दीं. इसके बाद पूरी दुनिया में रोते फिरे कि सुशांत फ्लॉप ऐक्टर हैं. कभी मत भूलिए कि महेश भट्ट के सारे बच्चे डिप्रेस्ड हैं फिर भी वह सुशांत के लिए कहते थे कि सुशांत परवीन बाबी की मौत मरेंगे, उन्होंने खुद कहा कि उन्हें थेरपी दी. इन सब लोगों ने मिलकर सुशांत को मार डाला और सुशांत ने मरने से पहले सोशल मीडिया इंटरैक्शन में ये सब खुद लिखा था, कभी मत भूलिएगा, कभी नहीं.

Never forget Sushant spoke about YashRaj films banning him,He also spoke about Karan Johar showing him big dreams and dumping his film on streaming, then crying to the whole world that Sushant is a flop actor. Never forget all Mahesh Bhatt children are depressed yet he told(cont) — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 21, 2021

Sushant that he will die Parveen Babi death, he self admittedly gave him therapy. These people collectively killed him and Sushant himslef wrote that in his social media interaction before his death. Never forgive never forget #SushantSinghRajput #SushantDay — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 21, 2021



एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, हर चीज से ऊपर उठकर सुशांत का दिन जीवन के जश्न के रूप में सेलिब्रेट कीजिए, किसी को ये मत बताने दीजिए कि आप अ्छे नहीं, खुद से ज्यादा किसी का भरोसा ना कीजिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए जो कहें कि ड्रग्स ही सॉल्यूशन है और आपको मानसिक और आर्थिक रूप से चूस डालें.