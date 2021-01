Ekta Kapoor New Year Resolutions Breaks for liquor and sex see pics- टीवी क्वीन एकता कपूर इन दिनों गोवा में छुट्टियां मना रही हैं. अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली एकता अभी तक सिंगल हैं. कई बोल्ड वेब सीरीज बनाने वाली एकता ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें एक पोस्ट में वे नए साल के रेजोल्यूशंस बनाने और तोड़ने की बात कर रही हैं. एकता ने लिखा- मैं शराब, सिगरेट छोड़ने और इधर-उधर S*X ना करने के प्लान से 1 जनवरी की शुरुआत करती हूं. और 2 जनवरी को झूठ बोलने की इस आदत से छुटकारा पाने के लिए इलाज ढूंढ रही होती हूं. Also Read - Aashram 3 में भी अपने बोल्ड सीन से क्या आग लगाएंगी त्रिधा चौधरी, बाबा निराला का होगा पर्दाफाश?

बता दें, कुछ वक्त पहले एकता कपूर ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी शादी के चर्चे शुरू हो गए हैं. उन्होंने असुर निर्माता तनवीर बुकवाला के साथ एक तस्वीर साझा की.

एकता कपूर के साथ तस्वीर में नज़र आ रहे मिस्ट्री मैन का नाम तनवीर बुकवाला है, जो एक प्रोडक्शन कम्पनी के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और एकता के साथ काम कर चुके हैं. इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर के साथ एकता ने लिखा- और हम वहां पहुंच गये। सबको जल्द ही बताऊंगी. इस फोटो पर कई सेलेब्स और फॉलोअर्स ने कमेंट किये हैं. ख़ुद तनवीर ने कमेंट किया- यह दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने का वक़्त आ गया है.