नई दिल्ली: पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपनी दहशत फैला दी है. हर कोई इसपर चर्चा कर रहा है. ऐसे में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है. कई सिलेब्स इससे बचने और सावधानी बरतने की बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वहीं एकता कपूर और ऋचा चड्ढा कमीडियन अदिति मित्तल के एक ट्वीट पर भिड़ गई हैं.

दरअसल कॉमेडियन अदिति मित्तल ने एक ट्वीट कर लिखा था, ‘भारत में Covid19 के लक्ष्ण मिलने के बाद जो लोग हॉस्पिटल्स और मेडिकल अथॉरिटीज से भाग रहे हैं वह दर्शाते हैं कि भारत के नागरिकों का राज्य और सरकार पर कैसा भरोसा और रिश्ता है.’ ऋचा चड्ढा ने अदिति के ट्वीट पर सहमति जताई है हालांकि यह भी लिखा है कि ऐसे व्यवहार से कोई सहमत नहीं हो सकता.

Can’t possibly politicise this Ekta, cuz the political parties in each state are different, and people have been infected pan-India. Those who ran away, evaded quarantine are irresponsible, but if you ask them why, it’s a general mistrust of authorities. Not making this up. https://t.co/NbzhuqdJvp

— TheRichaChadha (@RichaChadha) March 15, 2020