Ekta kapoor shares throwback photo with smiriti Irani during lockdown- लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में सभी सेलेब्स आइसोलेट हो गए हैं. अपना खाली वक्त वे सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर बिता रहे हैं. इस दौरान वे पुरानी यादों को ताजा करते हुए अपनी थ्रो बैक तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. इसी बीच एकता कपूर ने भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ एक पुरानी फोटो शेयर की है. इस तस्वीर में उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है. एकता ने ये फोटो स्मृति ईरानी को भी टैग की.इस फोटो को देखकर स्मृति ईरानी को भी अपने पहले के दिन याद आ गए और उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा- पतले हुआ करते थे कुछ लोग. Also Read - Lockdown 2: सेलेब्स ने किया नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत, किसी को सताई गरीबों की चिंता

बता दें, स्मृति ईरानी ने ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ सीरियल में मुख्य किरदार निभाया था. ये उस वक्त इतना हिट था कि लोग अपने काम-धाम छोड़कर इसे देखने बैठ जाते थे. इस शो का टाइटल सॉन्ग ‘क्योंकि सास भी…उस वक्त लोगों की जुबान पर था. Also Read - लॉकडाउन में एक्ट्रेस नीना गुप्ता को भी आई अपने जवानी के दिनों की याद, तस्वीर शेयर कर कहा- उस वक्त...

बता दें, स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं रहती कि लोग उनके पोस्ट पर कैसे रिएक्ट करेंगे. स्मृति के इंस्टाग्राम पर 7 लाख फॉलोवर्स हैं. बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ने अपनी कुछ पुरानी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया था. बस फिर क्या था कुछ लोग तारीफ करने लगे और कुछ लोग ट्रोल. इस दौरान पोस्ट को लेकर स्मृति ने जो लिखा वो काफी मजाकिया है और उन्होंने खुद का मजाक बनाया था.

केंद्रीय मंत्री ने इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. तस्वीर काफी पुरानी है. यह तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है. तस्वीर में स्मृति ने एक शर्ट और पैंट पहन रखा है और कैमरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं. खुद का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने लिखा- सफर की शुरुआत. कैरेट (गाजर) से कद्दू की कहानी.

एकता कपूर ने कमेंट किया- मुझे यह लड़की याद है. एक अन्य कमेंट में यूजर ने कहा कि स्मृति ईरानी अक्सर इंस्टाग्राम पर फेक तस्वीरें शेयर करती हैं.