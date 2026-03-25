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The Terror Report: खुफिया मिशन, सुरक्षा और पेचीदगियों पर एकता कपूर की नई सीरीज, खोल देगी दिमाग के सारे पेंच
The Terror Report: गोधरा कांड पर आधारित फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' की सफलता के बाद अब एकता कपूर की नई सीरीज ‘The Terror Report’ खुफिया अभियानों, सुरक्षा और पेचीदा ऑपरेशंस की दुनिया को दिखाएगी.
The Terror Report: टीवी और ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकीं एकता कपूर अब एक नए और दमदार प्रोजेक्ट के साथ सामने आ रही हैं. उनकी अपकमिंग सीरीज ‘The Terror Report’ इन दिनों चर्चा में है, जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित होगी. बालाजी टेलीफिल्म्स और एलिप्सिस एंटरटेनमेंट ने एक बड़ी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म ‘द टेरर रिपोर्ट’ बनाने के लिए हाथ मिलाया है.
वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म
फिल्म का निर्देशन ‘शेरशाह’ फेम विष्णु वर्धन करेंगे. यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित होगी और भारत पर हुए आतंकी हमलों के साथ ही देश की ओर से दिए गए कड़े जवाबी हमलों को भी बड़े दिखाएगी. ‘द साबरमती रिपोर्ट’ की अगली कड़ी के रूप में यह फिल्म सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लंबी लड़ाई को विस्तार से पेश करेगी.
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विष्णु वर्धन का शानदार निर्देशन
मेकर्स के अनुसार, फिल्म में जांच की पेचीदगियां, खुफिया अभियान और हालिया सुरक्षा संबंधी घटनाओं को गहराई से दिखाया जाएगा. इस अनोखे सहयोग में बालाजी और एलिप्सिस की रचनात्मक ताकत और विष्णु वर्धन की शानदार निर्देशन शैली एक साथ नजर आएगी. निर्माताओं में एकता कपूर, शोभा कपूर, तनुज गर्ग और अतुल कसबेकर शामिल हैं.
फिल्ममेकर्स का मानना है कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ मनोरंजन करेगा, बल्कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में दर्शकों को जागरूक भी करेगा.
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कौन हैं विष्णु वर्धन?
विष्णु वर्धन ने पहले ‘शेरशाह’ जैसी फिल्म से राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोरी है. अब ‘द टेरर रिपोर्ट’ के जरिए वे एक बार फिर वास्तविक घटनाओं पर आधारित शक्तिशाली कहानी पेश करने जा रहे हैं. फिल्म की शूटिंग और रिलीज डेट की जानकारी जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है.
‘द साबरमती रिपोर्ट’
वहीं, विक्रांत मैसी, राशी खन्ना और रिद्धि डोगरा स्टारर ‘द साबरमती रिपोर्ट’ साल 2024 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म विवादास्पद रही और रिलीज के बाद कई राज्यों में टैक्स-फ्री घोषित की गई. टैक्स फ्री करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और ओडिशा शामिल हैं. इन राज्यों की सरकारों ने फिल्म को सामाजिक संदेश वाली फिल्म मानते हुए एंटरटेनमेंट टैक्स माफ किया.
(इनपुट एजेंसी)
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