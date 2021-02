Elli Avram latest bikini monokini pics all set to fire on internet see Glamours Photos- स्वीडिश-ग्रीक मूल की अभिनेत्री एली अवराम ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं. इस फोटो में वे सफेद मोनोकनी में समंदर किनारे नज़र आ रही हैं. Also Read - Bigg Boss 14: Rubina Dilaik को सलमान ने फिर सुनाई खरी खोटी, 'Stop Harassing Rubina' सोशल मीडिया पर हुआ ट्रेंड

इसके कैप्शन में एली ने लिखा- पकड़ सको तो पकड़ लो…ही..ही. उनकी इस तस्वीर को फैंस ने बहुत पसंद किया है और जमकर लाइक किया है. एली के चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे कितनी खुश हैं. Also Read - Uttrakhand Glacier Burst: उत्तराखंड ग्लेशियर तबाही पर बॉलीवुड सेलेब्स ने किया रिएक्ट, सोनू सूद ने कहा- 'हम आपके साथ हैं'

अभिनय की बात करें, तो एली इसी साल फिल्मकार मोहित सूरी की फिल्म ‘मलंग’ में नजर आई थीं.