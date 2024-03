Hindi Entertainment Hindi

Elvish Yadav Accused Of Threatening And Beating Sagar Thakur Aka Maxtern Knwo Who Is He

Who Is Maxtern: जानें कौन हैं यूट्यूबर सागर ठाकुर जिनपर एल्विश यादव ने बरसाए हैं लात घूंसे

Know Who Is Sagar Thakur Aka Maxtern: एल्विश यादव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सागर ठाकुर (मैक्सटर्न) नाम के यूट्यूबर को मारते हुए नजर आ रहे थे.

Know Who Is Sagar Thakur Aka Maxtern: ‘बिग बॉस OTT 2’ के विनर रहे एल्विश यादव (Elvish Yadav) जब से बिग बॉस के घर से निकले हैं वो किसी ना किसी वजह से विवादों में आ ही जाते हैं. नोएडा की पार्टी में पार्टियो में सांप के जहर की तस्करी मामले के कारण निशाने पर चल रहे हैं और उनपर शिंकजा कसा था, इसके बाद वैष्णो देवी के दर्शन करने गए और वहां पर भी उनकी झड़प हो गई थी. इसके बाद अब तो सारी हदें पार हो गई हैं. दरअसल गुरुग्राम के रहने वाले यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न ( Sagar Thakur Aka Maxtern) ने एल्विश यादव पर उन्हें बुरी तरह पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. वहीं अब दोनों की बीच हुई झड़प का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसने एल्विश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. तो आइए जानते हैं कि कौन है मैक्सटर्न और क्या है उनका और एल्विश का विवाद.

एल्विश ने की सागर की पिटाई

बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता बनने के बाद से एल्विश यादव (Elvish Yadav) एक बार फिर विवादों में घिरते दिख रहे हैं. हाल ही में एक यूट्यूबर ने भी वीडियो शेयर कर उन पर कई आरोप लगाए हैं. यूट्यूबर का नाम है सागर ठाकुर (Sagar Thakur). सागर ने एक एक्स हैंडस से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ‘भाई साहब ने मारने की धमकी दी. मैं तो अकेला था, लेकिन वो 8-10 लोगों के साथ आए. मैं फिलहाल ठीक हूं’. इसके आगे वो होंठ पर हाथ लगाते हुए बताते हैं कि उन्हें हल्की सी छोट आई है. उन्होंने अपनी और एल्विश की चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है.

8-10 Elvish’s man vs Maxtern!

Video shubhah daalta kya ladaee hui h ! pic.twitter.com/HsKyrVmREr — Maxtern (@RealMaxtern) March 7, 2024

जानें कौन हैं मैक्सटर्न?

मैक्सटर्न भी एक यूट्यूबर हैं औऱ वो गेमिंग से जुड़ी हुए वीडियो बनाते हैं और साल 2017 में वो कंटेट क्रिएटर बने हुए हैं और यूट्यूब पर उनके करीब 1.6 मिलियन यूजर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं. 24 हजार से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं. वो आईआईटी और इसी तरह की अलग-अलग वीडियोज लोगों के साथ शेयर करते हैं. सागर ने बताया है कि वो साल 2021 से एल्विश को जानते हैं औऱ पिछले कुछ महीनों में दोनों के बीच चीजें लगातार खरबा हो रही हैं और एल्विश ने काफी नफरत और प्रोपैगेंडा फैलाने का काम किया है, जो उन्हें पसंद नहीं आया.

कैसे शुरू हुआ एल्विश यादव का नया विवाद?

विवाद तब शुरू हुआ, जब एल्विश यादव और मुनव्वर फारुकी एक साथ क्रिकेट के मैदान पर नजर आए औऱ दोनों की कुछ तस्वीरें और सेल्फी सोशल मीडिया परजमकर वायरल हुई. ऐसे में मैक्सटर्न ने एल्विश की वो फोटो पर रिपोस्ट करते हुए मैक्सटर्न ने एल्विश यादव की खिंचाई शुरू कर दी. मैक्सटर्न ने एल्विश यादव का मजाक उड़ाया, जिससे वह भड़क गए. इसके बाद उनके पोस्ट पर एल्विश यादव ने जवाब दिया, ‘भाई तू दिल्ली में रहता है, सोचा याद दिला दूं.’ इसके बाद क्या हुआ इसका वीडियो हर जगह पर वायरल हो रहा है.