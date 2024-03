Elvish Yadav की गिरफ्तारी के बाद मां का रोते हुए का वीडियो वायरल, जानें क्या है पूरा सच

Elvish Yadav Mother Crying Video Viral: ‘बिग बॉस ओटीटी 2′ के विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं. दरअसल नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर ये कार्रवाई स्नेक वेनम ड्रग में की थी और अब कई महीनों बाद उन्हें गिरफ्ता कर लिया गया है और आने वाले कुछ दिनों तक वो जेल में ही रहेंगे. ऐसे में एल्विश (Elvish Yada In Jail) के जेल पहुंचने के बाद से ही परिवार का बुरा हाल है. वहीं अब एल्विश की मां का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही हैं (Elvish Yadav Mother Crying Video ) ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और लोग इसे देखने के बाद तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे.

एल्विश की मां का रोते हुए का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर ‘द खबरी’ ने अपने X पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें यूट्यूबर एल्विश की मां फूट-फटकर रोती हुई नजर आ रही हैं और एल्विश की गिरफ्तारी के बाद से ही ये वीडियो हर तरफ तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एल्विश की मां की आंखों में आंसू बहने से रुक नहीं रहे हैं. ऐसे में ये वीडियो आते ही लगातार लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके लिए संवेदना दिखा रहे हैं और मां कके लिए बुरा फील कर रहे हैं.

Pain of mother 💔

I must appreciate this mother-son bond, #ElvishYadav is deeply attached with his mother and so is she. She is going tbrough the toughest time ever. May she get strength to face this pic.twitter.com/ax7NsSf8gI

— The Khabri (@TheKhabriTweets) March 18, 2024