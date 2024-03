Elvish Yadav Case: स्नेक वेनम केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार, एल्विश से जुड़ा है कनेक्शन

Elvish Yadav Snake Venom Case: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता एल्विश यादव (Elvish Yadav) फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं. कोर्ट के आदेश पर फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. इससे पहले एल्विश से लंबी पूछताछ की गई. पिछले दिनों नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश के दौरान एल्विश यादव का नाम सामने आया था (Elvish Yadav Snake Venom Case) एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच तेज हो गयी है और अब इस मामले में दो और गिरफ्तारी हुई है जिसका कनेक्शन सीधा एल्विश से माना जा रहा है. दरअसल जिन दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो दोनों भी हरियाण के रहने वाले हैं, तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं ये दो शख्स और इनकी गिरफ्तारी से एल्विश को हो सकते हैं क्या नुकसान.

असल में एल्विश यादव से जुड़े सांप और उसके जहर की तस्वरी के मामले में बड़ा अपटेड सामने आया है. दरअसल नोएडा पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम ईश्वर और विनय है. एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच तेज से आगे बढ़ रही है, जो कई और लोगों की गिरफ्तारी की ओर संकेत कर रही है. आपको बदा दें मामले में अब तक कुल 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

YouTuber and Bigg Boss OTT 2 winner Elvish Yadav case | Noida Police arrests two more accused named Ishwar and Vinay. Police investigation intensified after the arrest of Elvish Yadav. Ishwar and Vinay both are residents of Haryana: Noida Police

— ANI (@ANI) March 20, 2024