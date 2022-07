Emergency Teaser Out Now: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की आगामी फिल्म इमरजेंसी (Emergency) काफी सुर्खियों में है और लंबे समय का फिल्म की पहली झलक दर्शकों के सामने आ गई है और अब कंगना ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में खुद को तैयार किया है. बता दें कि इसके पहले आई कंगना की दो फिल्म ‘धाकड़’ और ‘थलाइवी’ पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. ऐसे में कंगना औऱ उनके फैंस के इस फिल्म से कई सारी उम्मीदें होगी. कंगना इस फिल्म में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं और अब इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है. इंदिरा गांधी के रूप में कंगना काफी आकर्षित लग रही हैं.Also Read - Chinta Mani First Look: दिल थामकर बैठे साधांशु राय की जबरदस्त फिल्म चिंता मणि रिलीज़ को तैयार, Sci Fi में होंगे कई खुलासे

‘इमरजेंसी’ के फर्स्ट लुक पोस्टर में कंगना रनौत छोटे सफेद बाल, चेहरे पर हल्की झुर्रियों में नजर आ रही हैं. इसके अलावा फिल्म के टीजर में कंगना का एकदम कॉन्फिडेंट अंदाज देखने को मिल रहा है. छोटी सी झलक में ये साफ लग रहा है कि इंदिरा गंधी को पूरी तरह से अपने किरदार में उतारने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है. इस पोस्टर के साथ कंगना ने कैप्शन में लिखा, ‘इमरजेंसी का फर्स्ट लुक पेश है. दुनिया के इतिहास में सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद महिलाओं में से एक का चित्रण.’ Also Read - ABCD की एक्ट्रेस लॉरेन गॉटलिब हो गई थी शराब और ड्रग्स की आदी, बोलीं 'पैपराजी कल्चर कर रहा था बहुत डिस्टर्ब'

View this post on Instagram A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut)

Also Read - मल्लिका शेरावत ने दीपिका पादुकोण की बोल्डनेस पर कहा- जो 'गहराइयां' में हुआ वो 15 साल पहले 'मर्डर' में हो गया था, पर लोग Narrow Minded थे

इसके साथ ही कंगना ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म ‘इमरजेंसी’ का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है. इस तस्वीर में कंगना ‘इंदिरा गांधी’ बनी हुई हैं. फेद बाल, चेहरे पर हल्की-हल्की झुर्रियों में कंगना का अलग ही रुबाब देखने को मिल रहा है. इस पोस्टर के साथ कंगना ने कैप्शन में लिखा, ‘इमरजेंसी का फर्स्ट लुक पेश है.दुनिया के इतिहास में सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद महिलाओं में से एक का चित्रण.’ इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे इंदिरा गांधी को तमाम अफसर मैडम की जगह ‘सर’ कहकर संबोधित करते थे। इस वीडियो में कंगना के लुक से लेकर बोलने का स्टाइल काफी शानदार है.