Emmy Awards 2022: 74वें एमी अवॉर्ड्स को अटेंड करने के लिए लॉस एंजेलिस कैलीफोर्निया के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में कई सितारे पहुंचे. जिनमें बैरी विलियम्स, माइक लुकिनलैंड, सुसान ऑलसेन, क्रिस्टोफर नाइट और ईव प्लंब सहित कई सितारों के नाम शामिल हैं. इसके साथ ही स्क्विड गेम के अभिनेता जुंग हो येओन और ली जंग जे एक साथ नजर आए. खास बात ये है कि 74वें एमी अवॉर्ड्स में 14 नॉमिनेशन के साथ एमी अवॉर्ड्स में इतिहास रचने वाले स्क्विड गेम भी इस शाम में शानदार एंट्री लेंगे. आपको बता दें कि स्क्विड गेम पहली ऐसी नॉन इंग्लिश लेंग्वेज ड्रामा सीरीज है, जिसे एमी अवॉर्ड्स में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले हैं. 74वें एमी अवॉर्ड्स 2022 का आयोजन कैलिफोर्निया में हो रहा है. इसका आयोजन माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया जा रहा है. फैंस इस दिन का बेताबी से इंतजार कर रहे थे. देश-विदेश के अलावा इसके फैंस इंडिया में भी है. यहां पर अवॉर्ड शो 13 सितंबर को सुबह साढ़े 5: 30 बजे से देखा जा सकता है. चलिए आपको बताते है विनर्स के नाम.

ली जंग जे ने स्क्वीड गेम के लिए एक ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर के लिए अपने करियर का पहला एमी जीता है.

Player 456 gets the gold! Lee Jung-jae wins a first career #Emmy for Outstanding Lead Actor in a Drama Series for @SquidGame (@Netflix)! 🦑 #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/qlkK3ae2gO

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022