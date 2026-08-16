Awarapan 2 vs Batwara 1947 Box Office: आवारापन 2' ने 'बंटवारा 1947' को तोड़ी कमर, जानें किसकी कितनी हुई कमाई

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ आपस में भिड़ रही हैं

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Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Box Office Collection: बॉलीवुड की इस ज़बरदस्त टक्कर में, पहले ही दिन से एकतरफ़ा नतीजा देखने को मिला है. इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त धमाका किया है. इसके क्रेज़ के सामने सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ पिछड़ती नज़र आ रही है. पहले दिन बड़ी बढ़त हासिल करने के बाद, इमरान की फ़िल्म दूसरे दिन भी सनी की बड़ी फ़िल्म से काफ़ी आगे निकल गई है. , ‘आवारापन’ के सीक्वल को आज़ादी के दिन की छुट्टी पर ज़्यादा शो मिले हैं. पूरे देश में ऑक्यूपेंसी के मामले में भी, यह फ़िल्म सनी की पीरियड ड्रामा फ़िल्म से काफ़ी आगे निकल गई है.

‘आवारापन 2’ की अब तक की कमाई

‘आवारापन 2’ ने भारत में 33.75 करोड़ की नेट कमाई की है. फिल्म की कमाई में पिछले दिन के मुकाबले 53.4% ​​की बढ़ोतरी हुई.। इमरान हाशमी की इस फिल्म ने 10,496 शो में 55% ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जो ‘बंटवारा 1947’ से काफी ज़्यादा है; ‘बंटवारा 1947’ ने दूसरे दिन 13.50 करोड़ कमाए थे. हालांकि, ‘बंटवारा 1947’ की कमाई में पिछले दिन के मुकाबले 134.8% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई और इसने 8,071 शो में 34% ऑक्यूपेंसी दर्ज की थी. कुल परफॉर्मेंस को देखें तो ‘आवारापन 2’ ने अब तक भारत में 55.75 करोड़ (नेट) की कमाई की है, और भारत में इसकी ग्रॉस कमाई 66.90 करोड़ रही है. फिल्म ने विदेशी बाज़ारों से भी 6 करोड़ कमाए हैं, जिससे इसकी दुनिया भर में कुल ग्रॉस कमाई 72.90 करोड़ हो गई है.

‘बंटवारा 1947’ का दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं, ‘बंटवारा 1947’ ने भारत में 19.25 करोड़ (नेट) की कमाई की है. टैक्स और अन्य खर्चों को मिलाकर, सनी देओल की बंटवारे पर बनी इस फिल्म की भारत में कुल कमाई (ग्रॉस) अब 22.91 करोड़ हो गई है। विदेशी बाज़ारों से 3.50 करोड़ की कमाई के साथ, फिल्म का दुनिया भर में कुल कलेक्शन 26.41 करोड़ तक पहुँच गया है