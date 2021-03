Emraan Hashmi frustrated of tag serial kisser talks about upcoming film Mumbai Saga- अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म ‘मुंबई सागा’ इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर चल रही है और इसके अलावा भी आने वाले समय में उनकी कई सारी फिल्में रिलीज होने वाली हैं. Also Read - आरसी और छम्मा तिवारी के हरियाणवीं गाने पर जोरदार ठुमके, सपना चौधरी के बाद लोग हुए इनके दीवाने, देखें Video

'टाइगर 3' में वह विलेन के किरदार में दिखने वाले हैं या नहीं, इस बारे में अभिनेता ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन 'चेहरे' और 'एज्रा' के लिए उन्होंने हांमी भर दी हैं. इमरान का कहना है कि "लगता है 'सीरियल किसर' के टैग से आखिरकार मुझे छुटकारा मिलने वाला है."

इमरान ने बताया, "मैंने कुछ समय से ऐसी फिल्में नहीं की है. लोग अब मुझे उस मायने में नहीं देखते हैं. वैसे मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. मैंने स्क्रिप्ट के हिसाब से काम किया है."

वह आगे कहते हैं, “लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये उन पर है. मैं इस मामले में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि कोई मुझे किसी एक खास अंदाज में देखे-समझे. एक एक्टर के तौर पर मैं बस अपना काम करता हूं और लोगों की सोच को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूं.”

अपनी फिल्म ‘मुंबई सागा’ के थिएटर में रिलीज होने की बात पर वह कहते हैं, “फिल्में थिएटर में रिलीज होने के लिए ही बनती हैं. सिनेमाघरों में फिल्में देखकर ही लोगों को ज्यादा आनंद मिलता है.”

इमरान को अब अपनी अगली फिल्म ‘चेहरे’ के रिलीज होने का इंतजार है. यह एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, जिसमें अमिताभ बच्चन और रिया चक्रवर्ती भी हैं. इसके अलावा, ‘एज्रा’ के साथ इमरान हॉरर जॉनर में अपनी वापसी करेंगे. बता दें, एक वक्त था जब इमरान हाशमी सीरियल किसर की छवि से बहुत परेशान हो गए थे.