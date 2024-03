Emraan Hashmi फिर से बने सीरियल किसर, मौनी रॉय संग किया स्टीमी लिप लॉक- Video

Emraan Hashmi & Mouni Roy Kissing Scene: बॉलीवुड के सीरियल किसर इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) आजकल अपने अलग अंदाज के लिए जानें जाते हैं और हाल ही में वो सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म टाइगर 3 (Toger 3) में बतौर विलेन के तौर पर नजर आए थे. ऐसे में अब एक बार फिर से इमरान हाशमी पर्दे पर नजर आने वाले हैं. हालांकि इस बार वो ओटीटी पर नजर आने वाला है. दरअसल इमरान हाशमी जल्द ही वेब सीरीज ‘शोटाइम’ (Showtime) में नजर आने वाले हैं और एक बार फिर उनका ‘सीरियल किसर’ वाला अवतार भी देखने को मिलेगा और इसका क्लिप जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तो आइए जानते हैं कि आखिर शोटाइम में और क्या कुछ देखने को मिलेगा.

इमरान हाशमी हाल ही में विलेन के किरदार के तौर पर नजर आए थे. ऐसे में अब वो फिर से अपने रोमांटिक अंदाज की तरफ बढ़ गए हैं. दरअसल लंबे अरसे के बाद इमरान अपने सीरियल किसर वाली इमेज में वापस आ रहे हैं और इस बार उन्होंने टीवी की नागिन यानि की मौनी रॉय को किस किया है. दरअसल जल्द ही इमरान और मौनी ‘शोटाइम’ में नजर आने वाला है. इसके ट्रेलर में फिल्म इंडस्ट्री के काले राज खुलते हुए दिख रहे हैं. इसमें इमरान और मौनी के अलावा महिमा मकवाना और श्रिया सारन नजर आने वाली हैं.

शोटाइम में इमरान और मौनी के अलावा महिमा मकवाना, राजीव खंडेलवाल, श्रिया सरन, विशाल वशिष्ठ, नीरज माधव, विजय राज और नसीरुद्दीन शाह भी हैं. ऐसे में अब इस शो से मौनी रॉय और इमरान हाशमी का स्टीपी लिप लॉक वायरल हो रहा है. बता दें इसमें मौनी यास्मीन अली के रोल में हैं. वीडियो में मौनी कहती हैं ‘आप लोगों को हमेशा केवल कलेक्शन की चिंता रहती है. मनोरंजन की परवाह किसी को नहीं है’.

Emraan Hashmi is back with the kiss 😍❤️‍🔥 #Showtime streaming this friday, 8th march only on Disney+ Hotstar 🎬@emraanhashmi #EmraanHashmi #RajeevKhandelwal #ShriyaSaran #MouniRoy #MahimaMakwana #Dharmatic #KaranJohar #MihirDesai #SonyMusicIndia #bollywood pic.twitter.com/X59fGDhOVA

— Emraan (@page_emraan) March 4, 2024