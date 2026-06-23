OTT से लेकर थिएटर तक...इमरान हाशमी का वो जादू जो थमने का नाम नहीं ले रहा, देखें पूरी लिस्ट

Emraan Hashmi Movies 2026: नेटफ्लिक्स की 'Taskaree' से लेकर थिएटर्स में तहलका मचाने आ रही 'Awarapan 2' तक, देखें इस साल ओटीटी और सिनेमाघरों में आने वाली इमरान हाशमी की फिल्मों की पूरी लिस्ट.

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OTT से लेकर थिएटर तक... 2026 में दिखेगा Emraan Hashmi का जलवा, देखें पूरी लिस्ट

Emraan Hashmi Movies 2026: बॉलीवुड में जब भी किसी ऐसे अभिनेता का जिक्र होता है जिसने अपनी शर्तों पर स्टारडम हासिल किया, तो इमरान हाशमी का नाम सबसे ऊपर आता है. एक दौर था जब उन्हें सिर्फ ‘चॉकलेट बॉय’ या ‘सीरियल किसर’ की इमेज में बांधकर देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इमरान ने जिस तरह का एक्टिंग ट्रांसफोमेशन दिखाया है, उसने क्रिटिक्स से लेकर दर्शकों तक सबको हैरान कर दिया है. साल 2026 में इमरान हाशमी का यह सिनेमाई सफर अपने सबसे सुनहरे दौर में पहुंच चुका है. आज आलम यह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से लेकर सिनेमाघरों के बड़े पर्दे तक, हर जगह सिर्फ और सिर्फ इमरान हाशमी के नाम का डंका बज रहा है.

यदि आप भी इमरान के फैन हैं और उनकी आने वाली कतारबद्ध फिल्मों को लेकर उत्साहित हैं, तो आइए डालते हैं उनकी उन बड़ी फिल्मों और सीरीज पर एक नजर, जो इस साल बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग ऐप्स का पूरा गणित बदलने के लिए तैयार हैं.

‘Taskaree: The Smuggler’s Web’ ओटीटी पर धमाका

साल 2026 की शुरुआत इमरान हाशमी ने ओटीटी की दुनिया में एक बहुत बड़े धमाके के साथ की. मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे के निर्देशन में बनी नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल क्राइम-थ्रिलर सीरीज ‘Taskaree’ में इमरान हाशमी एक कड़क, ईमानदार लेकिन दिमाग से बेहद तेज कस्टम्स ऑफिसर के किरदार में नजर आए. इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट पर आधारित इस सीरीज ने रिलीज होते ही व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए. समीक्षकों का मानना है कि ओटीटी के इस कस्टमाइज्ड कंटेंट में इमरान की सधी हुई एक्टिंग और इंटेंसिटी ने दर्शकों को अंत तक स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर दिया.

‘Awarapan 2’ सिनेमाघरों में सबसे बड़ा कमबैक

इमरान हाशमी के करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक आवारापन रही है. फैंस पिछले डेढ़ दशक से इसके अगले भाग का इंतजार कर रहे थे, जो अब साल 2026 में खत्म होने जा रहा है. आगामी 14 अगस्त 2026 को ‘Awarapan 2’ सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म में इमरान के साथ दिशा पटानी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं. फिल्म के शुरुआती टीज़र और गानों ने पहले ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है. शिवम पंडित के उसी पुराने दर्द, तड़प और बेहतरीन म्यूजिकल बैकग्राउंड के साथ इमरान एक बार फिर थिएटर्स में तबाही मचाने आ रहे हैं.

‘G2: Goodachari 2’ पैन-इंडिया स्पाई थ्रिलर

इमरान हाशमी अब खुद को सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रख रहे हैं, बल्कि वे तेजी से पैन-इंडिया स्टार बनने की राह पर हैं. तेलुगु सिनेमा की सुपरहिट स्पाई-थ्रिलर फिल्म ‘गुडाचारी’ के महा-सीक्वल ‘G2’ में इमरान हाशमी एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमयी भूमिका निभा रहे हैं. साउथ के टैलेंटेड एक्टर अदीवी शेष के साथ इमरान की यह जुगलबंदी नॉर्थ से लेकर साउथ के सिनेमाघरों को हिलाने का माद्दा रखती है. इस हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म में इमरान का लुक बेहद स्टाइलिश और खतरनाक है, जिसने एक्शन लवर्स की उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

‘Rooh’ हॉरर-म्यूजिकल जॉनर में महा-वापसी

इमरान हाशमी की फिल्मों के गाने और हॉरर फिल्मों का उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से ब्लॉकबस्टर रहा है. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेकर्स ने उनकी नई हॉरर-म्यूजिकल फिल्म ‘Rooh’ का आधिकारिक एलान किया है. ‘ब्रीद’ फेम डायरेक्टर मयंक शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में इमरान एक बार फिर अपनी सबसे पसंदीदा और सफल मानी जाने वाली सुपरनेचुरल-थ्रिलर विधा में वापसी कर रहे हैं. इस फिल्म के जरिए दर्शकों को वही पुराना इमरान हाशमी का दौर देखने को मिलेगा, जहां सस्पेंस के साथ-साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला संगीत भी होगा.

चाहे नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाना हो, या फिर थिएटर्स में ‘आवारापन 2’ जैसी कल्ट फिल्मों से दर्शकों की भीड़ खींचना, इमरान हाशमी का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है. 2026 का यह साल साफ तौर पर यह गवाही दे रहा है कि कंटेंट और जॉनर के मामले में इमरान इस समय बॉलीवुड के सबसे व्यस्त और वर्सटाइल एक्टर्स में से एक बन चुके हैं.