Emraan Hashmi News Sogn Lut Gaye Out With Model Yukti Thareja: बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) आजकल भले ही फिल्मों में ज्यादा ना नजर आ रहे हों लेकिन हाल ही में वो अपना एक नाया वीडियो एल्बम लेकर आए हैं जो सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है. दरअशल इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) का नया रोमांटिक गाना 'लुट गए' (Lut Gaye) रिलीज हो गया है.

यह गाना जुबिन नौटियाल ने गाया है. तनिष्क बागची ने इस गाने को संगीत दिया है. मनोज मुंतसिर ने गीत लिखा है. आप यह पूरा गाना यूट्यूब पर है. इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की जोड़ी युक्ति थक्रेजा के साथ बनी हैं. इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) के साथ युक्ति (Yukti Thareja) की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री देखने लायक है.

इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) इन दिनों सुर्खियों में हैं. दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि इमरान (Emraan Hashmi) एक था टाइगर (Ek Tha Tiger) के अगले पार्ट में नजर आने वाले हैं. सलमान खान (Salman Khan) की इस फिल्म में एक्टर विलेन का रोल प्ले कर सकते हैं. हालांकि अभी इस खबर पर किसी भी तरह की आधिकारिक मुहर नहीं लगी है. लेकिन एब एक्टर के गाने ने एक बार फिर से उनके फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया है.