Emraan Hashmi's Dybbuk Trailer: अभिनेता इमरान हाशमी अपनी आगामी फिल्म 'डायब्बुक: द कर्स इज रियल' की रिलीज के लिए तैयार हैं. अभिनेता ने बताया कि भारत में हॉरर फिल्मों की गति अन्य शैलियों की तरह क्यों नहीं है. इमरान ने बातचीत के दौरान कहा कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि यहां लोग इस शैली में कम काम करते है, इस पर रिसर्च कम की जाती है. बहुत से फिल्म निमार्ता कुछ नया और अलग करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस दिन से ये सब अच्छा किया जाएगा, तो ये फिल्में भी हिट होने लगेंगी.

यह फिल्म इमरान की अपनी पसंदीदा शैली में वापसी का प्रतीक है क्योंकि वह निकिता दत्ता और मानव कौल के साथ प्रमुख भूमिकाओं में फिल्म का नेतृत्व करते नजर आएंगे. जय के. द्वारा अभिनीत यह फिल्म ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म 'एजरा' की आधिकारिक रीमेक है. इस फिल्म के लिए टी-सीरीज और पैनोरमा स्टूडियो ने फिल्म के निर्माण के लिए हाथ मिलाया है.

This box full of mystery has a dark and twisted history! Do you dare to open the #Dybbuk and find out what lurks inside? 🤫😰#Dybbuk trailer out now: https://t.co/2mzZtZ9wMD

Watch #DybbukOnPrime, Oct 29. @PrimeVideoIN pic.twitter.com/slxB3yttpJ

— Emraan Hashmi (@emraanhashmi) October 20, 2021