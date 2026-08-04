'पुरानी रामायण को बीट करना आसान नहीं'... रणबीर कपूर के 'राम' पर अमीषा पटेल का बड़ा बयान

Ameesha Patel Statement on Ramayana: Ranbir Kapoor की 'Ramayana' पर अमीषा पटेल का बड़ा रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा कि पुरानी 'Ramayan' को बीट करना आसान नहीं है. जानिए उन्होंने ट्रेलर और फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती को लेकर क्या कहा.

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Ameesha Patel Statement on Ramayana: बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘रामायण’ के ट्रेलर और रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार पर अपनी प्रतिक्रिया देकर नई चर्चा छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अमीषा ने फिल्म की टीम की तारीफ की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पुरानी रामायण को बीट करना आसान नहीं है. उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी इस पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

अमीषा पटेल ने कहा कि उन्होंने फिल्म का ट्रेलर देखा है और उन्हें यह काफी पसंद आया. उनके मुताबिक फिल्म का विजुअल प्रेजेंटेशन और मेहनत साफ नजर आती है. उन्होंने पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि रामायण जैसे कालजयी विषय पर फिल्म बनाना किसी भी फिल्ममेकर और कलाकार के लिए आसान काम नहीं है.

रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार पर बात करते हुए अमीषा ने कहा कि ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले पात्र निभाना बड़ी जिम्मेदारी होती है. भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हैं, इसलिए कलाकार के अभिनय के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व, भाव-भंगिमा और प्रस्तुति पर भी लोगों की पैनी नजर रहती है. यही वजह है कि इस तरह के किरदारों की तुलना पहले की प्रस्तुतियों से होना स्वाभाविक है.

अमीषा का सबसे चर्चित बयान तब आया जब उन्होंने कहा कि पुरानी रामायण को बीट करना एक टास्क है. उनका इशारा 1987 में प्रसारित रामानंद सागर की चर्चित टीवी सीरीज ‘रामायण’ की ओर है. इस धारावाहिक ने भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक अलग पहचान बनाई थी. अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी जैसे कलाकारों की छवि आज भी दर्शकों के मन में गहराई से बसी हुई है. ऐसे में किसी भी नई प्रस्तुति की तुलना उस क्लासिक संस्करण से होना लगभग तय माना जाता है.

इन दिनों नितेश तिवारी की ‘रामायण’ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद इसके विजुअल इफेक्ट्स, भव्यता और स्टारकास्ट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई. कई लोगों ने इसकी तारीफ की, जबकि कुछ दर्शकों ने इसे लेकर अपनी अपेक्षाएं भी जाहिर की हैं.

अमीषा पटेल के बयान के बाद एक बार फिर नई ‘रामायण’ को लेकर बहस तेज हो गई है. एक ओर दर्शक फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग मानते हैं कि रामानंद सागर की रामायण ने जो भावनात्मक जुड़ाव और सांस्कृतिक पहचान बनाई थी, उसे दोहराना किसी भी नई प्रस्तुति के लिए बड़ी चुनौती होगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रणबीर कपूर और पूरी टीम दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है.