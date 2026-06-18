भारत में पहली बार दिखेगा 'मिस ग्रैंड इंटरनेशनल' का ग्लैमर, देश में कदम रखेंगी 70 से ज्यादा देशों की हुस्न की परियां!

फैशन, ग्लैमर और ब्यूटी पेजेंट के दीवानों के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आई है, जिसे सुनकर आपका दिल झूम उठेगा! वैश्विक मंच पर भारत का डंका एक बार फिर बजने जा रहा है. इतिहास में पहली बार, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक, ‘मिस ग्रैंड इंटरनेशनल’ की मेजबानी भारत को मिली है. यानी अब दुनिया भर का ग्लैमर और स्टाइल सीधे हमारे देश की धरती पर उतरने वाला है!
इस मेगा इवेंट को लेकर अभी से ही फैशन इंडस्ट्री में गजब का उत्साह देखा जा रहा है. इस प्रतियोगिता में 70 से अधिक देशों की सुपरमॉडल्स और सुंदरियां हिस्सा लेने भारत आ रही हैं. लेकिन कहानी सिर्फ रैंप वॉक तक सीमित नहीं है! इवेंट के दौरान ये ग्लोबल सुंदरियां भारत के प्रसिद्ध शहरों यानी नई दिल्ली, जयपुर और आगरा के ऐतिहासिक स्थलों पर अपना जलवा बिखेरेंगी.
सोचिए, जब विदेशी सुंदरियां भारतीय परिधानों, यहां के लजीज व्यंजनों, आध्यात्मिकता और हमारी समृद्ध संस्कृति का लुत्फ उठाएंगी, तो वह नजारा कितना शानदार होगा. अंतरराष्ट्रीय मीडिया की व्यापक कवरेज के जरिए भारत की यह खूबसूरत विरासत सीधे पूरी दुनिया के सामने चमकेगी.
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मेगा इंटरनेशनल इवेंट की तारीखों का आधिकारिक एलान कर दिया गया है. दुनिया भर के 70 से अधिक देशों की सुंदरियों का यह महासंगम सितंबर-अक्टूबर 2026 में भारत के अलग-अलग ऐतिहासिक शहरों में चलेगा. वहीं, इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण यानी ‘मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026’ का ग्रैंड फिनाले अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा, जहां नई विनर को ताज पहनाया जाएगा.
इस ऐतिहासिक कूटनीति के पीछे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वो बड़ी पहल है, जिसके तहत भारत को दुनिया के नक्शे पर एक प्रीमियर ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है. सरकार लगातार ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों को बढ़ावा दे रही है जिससे देश की हेरिटेज, संस्कृति, आध्यात्मिकता और खान-पान को वैश्विक पहचान मिले. मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की मेजबानी इसी रणनीति का हिस्सा है, जो दुनिया को दिखाएगी कि भारत अब केवल इतिहास नहीं, बल्कि बड़े ग्लोबल इवेंट्स को होस्ट करने वाला एक आधुनिक और सक्षम राष्ट्र बन चुका है.
मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का भारत आना हमारे देश के एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल सेक्टर के लिए किसी बड़े जैकपॉट से कम नहीं है. इस इवेंट के जरिए भारतीय फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और वैलनेस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है. विदेशी डेलिगेट्स और बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स भारतीय फैशन मार्केट की तरफ आकर्षित होंगे, जिससे देश के फैशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर को भारी बढ़ावा मिलेगा.
सिर्फ स्टाइल और रैंप वॉक ही नहीं, यह इवेंट भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी मजबूत करेगा. संस्कृति मंत्रालय का भी मानना है कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन देश की कूटनीतिक कड़ियों को मजबूत करते हैं और वैश्विक सद्भावना बढ़ाते हैं. भारत इस मंच का इस्तेमाल दुनिया को यह दिखाने के लिए करेगा कि हम सिर्फ परंपराओं और अतिथि सत्कार में ही आगे नहीं हैं, बल्कि ‘महिला-नेतृत्व’ और विविधता के मामले में भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं.
जब 70 से ज्यादा देशों का काफिला, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिशियल्स भारत में डेरा डालेंगे, तो इसका सीधा फायदा हमारे टूरिज्म और इकॉनमी को होगा. लग्जरी होटल्स, ट्रांसपोर्ट, लोकल रेस्तरां और हमारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की चहल-पहल काफी बढ़ जाएगी. साथ ही, इस भव्य आयोजन के चलते इवेंट मैनेजमेंट और रिटेल सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के कई नए अवसर पैदा होने वाले हैं.
कुल मिलाकर, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का यह सीजन भारत के लिए बेहद ‘ग्रैंड’ होने वाला है. तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हुस्न, संस्कृति और एंटरटेनमेंट का ऐसा अनोखा कार्निवल भारत में पहली बार देखने को मिलेगा!
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