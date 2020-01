ऐश्वर्या राय के प्रेग्नेंट होने की खबरें काफी दिनों से आ रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी ननद श्वेता नंदा की सास ऋतु नंदा के निधन पर भी ऐश को बेबी बंप छुपाते हुए देखा गया था. जिसके बाद ये अटकलें और तेज हो गई थीं. और इसी बीच अभिषेक बच्चन का ये ट्वीट फैंस में और भी उत्सुकता बढ़ा देता है. अभिषेक ने सोशल मीडिया पर किसी सरप्राइज की बात की. लोगों ने इसे उनके दूसरे बच्चे के साथ जोड़ कर मान लिया है. उन्होंने लिखा है,, ‘दोस्तों! आप सभी के लिए एक सरप्राइज है. जुड़े रहें!!’

I’m so excited for this film. It’s just awesome!!! Presenting the teaser trailer of #Jhund #Jhund teaser https://t.co/4iHTlLPNKs@SrBachchan @Nagrajmanjule @itsBhushanKumar @AjayAtulOnline @tandavfilms @aatpaat @TSeries

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) January 21, 2020