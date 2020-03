नई दिल्ली: कोरोना वायरस का कहर दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में इससे संक्रमित लोगों की संख्या शुक्रवार को 195 हो गई. बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव केस पाया गया है. बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं. उन्होंने संडे को पार्टी की थी. बताया जा रहा है कि सिंगर लखनऊ में एक पार्टी में शामिल हुई थीं. इस पार्टी में शहर के करीब 100 लोग मौजूद थे. हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी गेस्ट्स को कॉल किया है और उन्हे सेल्फ आइसोलेट करने के लिए भी कहा है. अभी किसी और में लक्षण नहीं मिले हैं. केवल सिंगर ही पॉजिटिव पाई गई हैं.

