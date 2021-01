Esha Deol’s Official Instagram Account Hacked: बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल (Esha Deol) साइबर फ्रॉड की शिकार हो गई हैं. बीते एक महीने से कई बी-टाउन सेलिब्रिटी इसके शिकार हुए हैं. ईशा ने रविवार को ट्वीट करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने की जानकारी दी. अभिनेत्री ने रविवार की सुबह अपने सत्यापित खाते से ट्वीट किया, “आज सुबह मेरा आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट आईएमईशादेओल हैक हो गया है, इसलिए यदि आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से कोई संदेश मिले तो उसका जवाब न दें. असुविधा के लिए क्षमा करें.” Also Read - गोविंदा के जन्मदिन पर माधुरी दीक्षित ने कही ये बात, उर्मिला मातोंडकर ने भी 'हीरो नंबर 1' को किया याद

साइबर फ्रॉड का निशाना बनने वाली ईशा देओल बॉलीवुड की नई सेलिब्रिटी हैं. पिछले हफ्ते, अभिनेता रितेश देशमुख ने बताया था कि कैसे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन वह बच गए.

This morning my official Instagram account imeshadeol got Hacked , so please don’t reply to any msg if you received any from my Instagram account. Sorry for the inconvenience.

Insta Id : imeshadeol pic.twitter.com/AbLg79WxIY

— Esha Deol (@Esha_Deol) January 10, 2021