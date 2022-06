Esha Gupta Open Up On Intimate Scene In Aashram 3: बॉबी देओल की वेब सीरीज ‘आश्रम 3’ शुक्रवार यानी कि आज स्ट्रीम कर दी गई और लोग इस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इब इसके रिव्यू भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और फैंस को बाबा का अंदाज फिर से भा गया है. प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनी इस वेब सीरीज के तीसरे पार्ट में एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी नजर आ रही हैं, वह पहली बार बॉबी देओल के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हैं. ऐसे में ट्रेलर में उनका बेहद बोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है और उन्हें देखकर बाबा के साथ ही फैंस के दिलों की धड़कने भी तेज हो रही हैं. ऐसे में बॉलीवुड लाइफ के साथ बात करते हुए ईशा गुप्ता ने अपने बोल्ड सीन और साथ ही इंटीमेट सीन्‍स पर खुलकर बात की है.Also Read - 'पुष्पा' ने देखी अदिवी सेष की फिल्म Major, जानिए मूवी खत्म होने के बाद क्या थे Allu Arjun के पहले शब्द?

बॉलीवुडलाइफ को दिए एक इंटरव्‍यू में पूर्व मिस इंडिया ईशा ने खुलकर बातें की हैं और अपने सीन्स पर उन्होंने कहा ‘कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल जैसा कुछ भी नहीं है, जब आपने इंडस्ट्री में 10 साल काम कर लिया हो, लोगों का मानना है कि इस तरह के इंटीमेट सीन देने में किसी तरह की दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा तब तक नहीं है जब तक वो आपकी रियल लाइफ में इससे दिक्कत ना हो. हम लोग इसे लेकर बहुत ओपन हैं. मेरे लिए भी इस तरह का सीन देना तब मुश्किल होता, अगर मैं पहली बार इस तरह का सीन शूट कर रही होती. लेकिन जब आप किसी बेहतरीन एक्टर के साथ इस तरह का सीन शूट कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं होती है. इसलिए मुझे लगता है कि ये इंटीमेसी को लेकर नहीं है, ये बस इतना है कि आप इससे खुश हैं या फिर नहीं.’



ईशा गुप्ता से बॉबी देओल के उनके सीन पर रिएक्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘मुझे यकीन है कि बॉबी देओल अपनी लाइफ में पहले भी इंटीमेट सीन दे चुके होंगे. मुझे यकीन है कि वह इसके साथ ठीक थे. जब आप वासना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सुनिश्चित करें कि वासना दिखनी चाहिए, जब आप प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ प्यार दिखाई दे और वासना ना हो।. इसलिए मुझे उम्मीद हे कि हमने जो भी सीन किए, हम उसे सही साबित करने में सक्षम हैं’. Also Read - Avneet Kaur Bikini Photos: खत्म नहीं हुआ अवनीत कौर का मालदीव वेकेशन, शेयर की बिकिनी में बेहद हॉट तस्वीरें