Esha Gupta Hot And Bold Look In Pink Lehenga: बॉलीवुड के एडोरेबल कपल ऋचा चड्ढा और अली फजल शादी के बंधन में बंध चुके हैं. दोनों ने मशहूर डिजाइनर अबु जानी और संदीप खोसला के डिजाइन कपड़े पहने. दोनों ने मुंबई में ग्रैंड रिस्पेशन पार्टी भी रखी जहां ऋतिको रोशन से लेकर विक्की कौशल समेत कई स्टार्स पहुंचे. ऐसे में ऋचा चड्ढा और अली फजल की मुंबई में हुई वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में ट्रेडिशनल ड्रेस पहने ईशा गुप्ता एकदम अलग लग रही थी और उनके लुक ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खिंच लिया था.

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ऋचा चड्ढा और अली फजल की मुंबई में हुई वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में ट्रेडिशनल ड्रेस में पहुंची थी और बेबी पिंक लहंगे में वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. और उनका ये लुक देखकर फैंस भी उनके कायल हो रहे हैं. ईशा गुप्ता का ब्लाउज एकदम अलग था, वो इन तस्वीरों में डीपनेक ब्लाउज पहने हुए नजर आ रही है. ईशा की ये अदाएं फैंस को खूब पसंद आ रही है.

आश्रम 3 की एक्ट्रेस ईशा ने बेहद शानदार लहंगा पहना था जिसमें कढ़ाई वाले जरदोजी धागे के साथ इसे पिरोया गया था. इसके साथ ही उन्होंने हीरे का हार पहना था और ईशा गुप्ता के लहंगे की कीमत 436,800 रुपये है और कोई भी इसे शादी का लहंगा बना सकता है क्योंकि यह भारी है. कुछ दिनों पहले ईशा अपनी ब्वॉयफ्रेंड के साथ स्पेन में छुट्टियां एन्जॉय कर रही थीं, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी.