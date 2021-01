Esha Gupta Shares hot in bikini photo on lying on Sofa see sexy smoking pics- अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपनी एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की है. इंस्टाग्राम पर साझा की गई इस मोनोक्रोम तस्वीर में ईशा मैचिंग लोवर के साथ ब्रालेट में सोफे पर लेटी नजर आ रही हैं. Also Read - Shahid Kapoor की नाक में दम करने वाली हीरोइन Vanita Kharat ने कराया न्यूड फोटोशूट, वायरल हुई फोटो

अपने इस लुक को अभिनेत्री ने स्मोकी आई मेकअप और खुले बालों के साथ कम्प्लीट किया है. का तोहफा दिया करती हैं. साल 2020 को गुडबाय कहने के लिए उन्होंने अपनी एक शर्टलेस तस्वीर पोस्ट की थी.

अभिनय की बात करें, तो अभिनेत्री आखिरी बार पिछले साल आई वेब सीरीज ‘रिजेक्टएक्स2’ में एक पुलिस अफसर के किरदार में नजर आई थीं.