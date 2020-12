Esha Gupta Shares topless super hot Photo stretches her arms in the bed says good bye 2020 see sexy photos in new year-अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने 2020 को अलविदा कहने के लिए सोशल मीडिया पर एक शर्टलेस तस्वीर शेयर की. इंस्टाग्राम पर शेयर तस्वीर में अभिनेत्री बेड पर बैड कर अपर बॉडी स्ट्रिेचिंग करते नजर आ रही हैं. Also Read - Happy New Year 2021 Shayari: नए साल पर इन शानदार शायरियों से दें अपने चाहने वालों को शुभकामनाएं

उन्होंने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, “वी मेड इट थ्रू दिसंबर. मेरे परिवार और दोस्तों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं, प्यार करने वालों का साथ पाकर मैं धन्य हूं. आज रात वूल्फ मून के लिए तैयार. हैशटैग बॉय 2020.” Also Read - New Year 2021 Makeup Tips: न्यू ईयर पार्टी में दिखना चाहती हैं खूबसूरत और स्टाइलिश तो अपनाएं ये बोल्ड मेकअप टिप्स

ईशा ने हाल ही में बॉय शॉर्ट्स और एक टी-शर्ट में तस्वीर शेयर की थी. भारत की ‘ऐंजिलीना जोली’ ईशा गुप्ता अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देती हैं. योगा करती हैं. जिम में पसीना बहाती हैं. यही वजह है कि अपने फिगर को उन्होंने अपने काबू में रखा हुआ है.

ईशा ने ‘जन्नत 2’ फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. उसके बाद वह फिल्म राज 3 में नजर आई. यही नहीं ईशा के बोल्ड अवतार को देख महेश भट्ट ने तो उन्हें हिन्दुस्तान की ऐंजिलीना जोली (Angelina Jolie) की भी उपाधि दे दी थी.