Case registered against Ameesha Patel: सुपरहिट फिल्म ‘गदर’ के सीक्वल ‘गदर 2’ फिल्म की शूटिंग में व्यस्त एक्ट्रेस आमिषा पटेल कानूनी दांव-पेंच में फंस गई हैं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक इवेंट को लेकर ऑर्गनाइजर्स ने एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ कथित तौर पर केस दर्ज कराया है. ऑर्गनाइजर्स ने अमीषा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. आरोप है कि एक्ट्रेस ने मोटी रकम ली थी लेकिन कार्यक्रम में उन्होंने बेहद कम समय दिया, जिसकी वजह से ऑर्गनाइजर्स को काफी नुकसान हुआ.Also Read - Priyanka Chopra का खुलासा- शादी से पहले ही बनना चाहती थी 'मां', मम्मी मान जाती तो गोद में होती एक बच्ची

एक्ट्रेस ने भी हाल ही में ट्वीट कर इस मामले को लेकर जानकारी साझा की है. अमीषा पटेल का कहना है कि इवेंट में उन्हें अपनी ‘जान का खतरा’ महसूस हुआ और वहां से उन्हें निकालने के लिए पुलिस को धन्यवाद भी दिया. अमीषा को आखिरी बार 2018 की फिल्म ‘भैयाजी सुपरहिट’ में देखा गया था, जिसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा और अरशद वारसी मुख्य भूमिका में थे. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी. फिलहाल फैंस एक बार फिर बड़े पर्दे पर सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी देखने को बेकरार है. Also Read - जब भारतीय सिनेमा का इतिहास देख चिरंजीवी को महसूस हुआ अपमान, जानिए 33 साल पहले क्या हुआ था?

Attended the Navchandi Mahostav 2022 yesterday 23 rd April in Khandwa city ,Madhva Pradesh … v v v v badly organised by Star Flash Entertainment and Mr Arvind Pandey .. I feared for my life but I want to thank the local police for taking care of me v well ..🙏🏻🙏🏻

— ameesha patel (@ameesha_patel) April 24, 2022