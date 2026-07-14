Welcome to the Jungle Vs Dhamaal 4: 'धमाल 4' और 'वेलकम टू द जंगल', जानें कैसे तय होती है इनकी कमाई

Welcome to the Jungle Vs Dhamaal 4 Collection: धमाल 4' और 'वेलकम टू द जंगल' दोनों ही फिल्म बड़े सितारों से सजी हुई हैं. ऐसे में जानते हैं इनकी कमाई कैसे तय की जाती है.

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धमाल 4 और वेलकम टू द जंगल हाल ही में आई पर्दे पर दो सबसे बड़ी फिल्म है.

दो बड़ी स्टार कास्ट से सजी फिल्मों पर हर किसी की नजर थी, ताकि एक बार फिर से बाजार गुलजार हो सके.

बॉक्स ऑफिस का कौन-सा पैमाना किसी फ़िल्म की सफलता को सबसे बेहतर तरीके से दिखाता है

‘वेलकम टू द जंगल’ (वेलकम फ़िल्म सीरीज़ की तीसरी फ़िल्म) और ‘धमाल 4’ दोनों ही फ़्रैंचाइज़ बड़े स्टार्स और ज़बरदस्त स्लैपस्टिक कॉमेडी पर आधारित हैं

Welcome to the Jungle: वेलकम टू द जंगल’ एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें बहुत ज़्यादा हलचल और एक्शन-कॉमेडी वाला अंदाज़ देखने को मिलेगा. इस फिल्म का खास बात ये है कि इसमें 5-6 या नहीं बल्कि 20 से ज्यादा सितारे हैं. जिनमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडीस शामिल हैं. इसके साथ ही रवीना टंडन,लारा दत्ता,कीकू शारदा,तुषार कपूर समेत करीब 30 जाने माने चेहरे हैं. बता दें ये फिल्म साल 2007 में आई वेलकम की फ्रैंचाइज़ी है और इसका दूसरा भाग वेलकम बैक 2015 में आया था जिसमें जॉन अब्राहम और श्रुती हसन जैसे सितारे थे.

Dhamaal 4: ‘धमाल 4′ में भी कई सारे सितारे हैं और एक बार फिर से अजय देवगन,रितेश देशमुख,अरशद वारसी,संजय मिश्रा.जावेद जाफरी,ईशा गुप्ता जैसे सितारे हैं. इस फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन हैं और उसके साथ ही भूषण कुमार और इंदर कुमार भी हैं.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चार प्रकार होते हैं

1. ग्रॉस बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन (GBOC)

यह थिएटर के टिकट काउंटर पर जो टिकट बेची जाती है उसका पूरा कलेक्शन होता है और इसकी गिनती आसानी से की जाती है. बेचे गए कुल टिकटों की संख्या को हर टिकट की असल कीमत से गुना कर दिया है. हालांकि इस दौरान हमें सरकार जो टैक्स टिकट पर लगा रही है उसे भी जोड़ा जाता है ताकि कमाई की संख्या को बढ़ाकर दिखाया जा सके. बता दें प्रोड्यूसर और स्टूडियो अपनी मार्केटिंग और पोस्टर्स में ‘वर्ल्डवाइड ग्रॉस’ के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि नंबर का खेल बड़ा दिखाई दे.

2. नेट बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन (NBOC)

नेट कलेक्शन वह असल कमाई है जो टिकटों की बिक्री से होती है, जब कुल रकम में से सरकारी टैक्स घटा दिए जाते हैं. बॉलीवुड जैसे मार्केट में, घरेलू बॉक्स ऑफ़िस पर फ़िल्म के प्रदर्शन को आम तौर पर ‘नेट’ आंकड़ों के आधार पर ट्रैक किया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है. इससे फ़िल्म इंडस्ट्री के बीच बंटवारे के लिए उपलब्ध असल कमाई की ज़्यादा सही तस्वीर मिलती है.

3 .डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा

नेट कलेक्शन सीधे फिल्म बनाने वालों के पास नहीं जाता बल्कि इसे इसे थिएटर मालिकों (एग्ज़िबिटर) के साथ बांटा जाता है. डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा बॉक्स ऑफिस की उस कमाई का हिस्सा है जो थिएटर मालिकों द्वारा अपना किराया (रेंटल कट) लेने के बाद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है. बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन आमतौर पर स्लाइडिंग स्केल प्रतिशत पर बातचीत करती हैं (जैसे, वे पहले हफ़्ते में नेट का 50%, दूसरे हफ़्ते में 55% आदि ले सकती हैं), जबकि छोटे सिंगल-स्क्रीन थिएटर अक्सर एक तय किराया लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा ही वह मुख्य पैमाना है जिससे पता चलता है कि फिल्म आर्थिक रूप से हिट रही या फ्लॉप, क्योंकि इसी पैसे से फिल्म का असल बजट वसूल किया जाता है.

4. दुनिया भर में कुल कमाई (Worldwide Gross Collection)

यह फ़िल्म की दुनिया भर में सिनेमाघरों से हुई कुल कमाई को मापता है. इसका इस्तेमाल फ़िल्मों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने और दुनिया भर में बॉक्स ऑफ़िस के बड़े मुकाम, जैसे 500 करोड़ या 1,000 करोड़ क्लब में शामिल होने का पता लगाने के लिए किया जाता है.

‘धमाल 4’ और ‘वेलकम टू द जंगल’ जैसी फिल्मों के लिए नेट कमाई पर जोर क्यों?

‘वेलकम टू द जंगल’ और ‘धमाल 4’ दोनों ही बड़े कलाकारों वाली स्लैपस्टिक कॉमेडी फ़िल्में हैं. यह एक ऐसा जॉनर है जो काफ़ी हद तक हर वर्ग को अपना बना लेती है. इनके ‘इंडिया नेट’ कलेक्शन की तुलना करने से साफ़ पता चलता है कि घरेलू दर्शक इन स्टार्स की फ़िल्में देखने के लिए अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं. ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन में अक्सर विदेशों से हुई कमाई भी शामिल होती है, जिससे तुलना में फ़र्क आ सकता है, खासकर तब जब किसी फ़िल्म की पहले से ही विदेशों में बड़ी पहचान हो (जैसे, अक्षय कुमार की फ़िल्मों का यूके और यूएई मार्केट में हमेशा से ज़बरदस्त क्रेज़ रहा है)। ‘इंडिया नेट’ का फ़ोकस पूरी तरह से घरेलू मार्केट पर होता है.

GST किस तरह से कमाई और कलेक्श पर असर करता है

भारत में किसी फ़िल्म के ग्रॉस और नेट बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन के बीच जो अंतर होता है, उसका सबसे बड़ा कारण टैक्स (GST) है. अगर आप हिसाब-किताब देखें, तो यह संबंध पूरी तरह से टैक्स नियमों पर निर्भर करता है. GST का हिस्सा सबसे पहले अलग कर लिया जाता है और सीधे सरकार को भेज दिया जाता है. अभी, स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्स टिकट (₹100 से ज़्यादा) के लिए यह 18% है और बजट/सिंगल-स्क्रीन टिकट (₹100 से कम) के लिए 5% है. नेट कलेक्शन असल में बची हुई रकम होती है. यह वह पैसा है जो असल में थिएटर मालिकों (एग्ज़िबिटर्स) और फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच बांटा जा सकता है.

डिस्ट्रीब्यूटर शेयर से कैसे होता है फायदा

बॉक्स ऑफ़िस के मुख्य आंकड़े (जैसे ग्रॉस और नेट कलेक्शन) मीडिया की हेडलाइन और मार्केटिंग पोस्टर्स के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन असल में फ़िल्म में पैसा लगाने वालों के लिए ये सिर्फ़ दिखावटी आंकड़े होते हैं. प्रोड्यूसर्स के लिए ‘डिस्ट्रीब्यूटर शेयर’ ही सबसे ज़रूरी पैमाना होता है, क्योंकि यही वह असली कमाई है जो फ़िल्म का बजट पूरा करने के लिए बिज़नेस में वापस आती है. प्रोड्यूसर किसी फ़िल्म को बनाने और उसकी मार्केटिंग करने में लाखों-करोड़ों रुपये लगाते हैं. जब फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर कमाई करती है, तो वह पैसा सीधे उनके पास नहीं पहुंचता. सबसे पहले थिएटर के मालिक (एग्ज़िबिटर) अपना बड़ा हिस्सा ले लेते हैं. मना ले कि अगर कोई फिल्म 200 करोड़ का ज़बरदस्त नेट कलेक्शन करे, लेकिन अगर थिएटर मालिक उसमें से बड़ा हिस्सा ले लें, तो डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा सिर्फ़ 90–100 करोड़ ही रह सकता है. अगर फ़िल्म को बनाने में 120 करोड़ का खर्च आया हो, तो हेडलाइन में तो उसे “हिट” कहा जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब-किताब में उसे “नुकसान” माना जाएगा.

कमाई में स्लाइडिंग स्केल कैसे करती है काम

थिएटर चेन पूरी फ़िल्म की स्क्रीनिंग के दौरान टिकट की बिक्री से होने वाली कमाई को 50/50 के अनुपात में नहीं बांटती हैं. ‘स्लाइडिंग स्केल’ सिस्टम पर काम करती हैं, जिसमें फ़िल्म के सिनेमाघरों में ज़्यादा समय तक चलने पर थिएटर को ज़्यादा फ़ायदा होता है. किसी बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन के साथ आम तौर पर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह काम करता है.

पहला हफ़्ता: डिस्ट्रीब्यूटर को नेट कलेक्शन का लगभग 50% हिस्सा मिलता है.

दूसरा हफ़्ता: डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा घटकर लगभग 42% हो जाता है.

तीसरा हफ़्ता: यह हिस्सा और घटकर लगभग 37% हो जाता है.

चौथा हफ़्ता और उसके बाद: यह हिस्सा लगभग 30% पर स्थिर हो जाता है.

इस सिस्टम की वजह से, जो फ़िल्म अपने पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ कमा लेती है, वह प्रोड्यूसर के लिए उस फ़िल्म की तुलना में कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जो 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में छह हफ़्ते का समय लेती है. हेडलाइन फ़िगर्स में हर रुपये को एक जैसा माना जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा इस असलियत को दिखाता है कि शुरुआती हफ़्तों में ज़्यादा कमाई होने से इन्वेस्टर्स को कहीं बेहतर रिटर्न मिलता है.

हिट या फ्लॉप कैसे करें पता

फिल्म इंडस्ट्री में, किसी फिल्म की कमाई का हिसाब उसके बजट की तुलना ग्रॉस या नेट कलेक्शन से करके नहीं लगाया जाता, इसका हिसाब थिएट्रिकल राइट्स की लागत और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर की तुलना करके लगाया जाता है. अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी इलाके में फिल्म रिलीज करने के राइट्स 50 करोड़ में खरीदता है, तो उसे अपनी लागत निकालने (ब्रेक-ईवन) के लिए उस इलाके से 50 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर शेयर मिलना ज़रूरी होता है. अगर फिल्म 80 करोड़ नेट कमाती है, लेकिन थिएटर मालिक उसमें से 35 करोड़ ले लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर सिर्फ़ 45 करोड़ ही रह जाता है. डिस्ट्रीब्यूटर को 5 करोड़ का नुकसान होता है, जिससे फिल्म उनके लिए थिएट्रिकल तौर पर फ्लॉप हो जाती है, भले ही सोशल मीडिया पर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े कितने भी बड़े क्यों न दिख रहे हों.