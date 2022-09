Ranveer Singh On Fabulous Life Of Bollywood Wives: ‘फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स’ का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है और इसकी चर्चा जमकर हो रही है. बता दें कि इस शो में बॉलीवुड के चुनिदां एक्टरों की पत्नियां अपनी जिंदगी के बारे में बातें करती हुई नजर आती हैं. इस शो में आप नीलम कोठारी, महीप कपूर, भावना पांडे और सीमा सजदेह की दोस्ती देख सकती हैं. ऐसे में दूसरी सीजन में ईश बार एंट्री हुई है मास इंटरटेनर रणवीर सिंह की जिन्हें करण जौहर लेकर आए हैं. बता दें कि करण जौहर के प्रोडक्शन में बने इस शो आखिरी एपिसोड में आप रणवीर सिंह को देख सकते हैं और रणवीर आए और हंगामा ना हो ऐसा हो सकता है भला है. तो इस बार शो के एक एपिसोड को लेकर हंगामा मच गया है जिसमें बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह नजर आए थे.Also Read - Koffe With Karan 7: 'विक्की कौशल के साथ प्यार का कोई इरादा नहीं था', इस वजह से लगे थे परफेक्ट हसबैंड

इस रिएलिटी शो के सीजन 2 के एक खास एपिसोड में रणवीर सिंह आते है. एपिसोड के छोटे-छोटे क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उनका ये अंदाज फैंस को बिल्कुल नहीं पंद आ रहा है. शो के एपिसोड में पूर्व अभिनेत्री नीलम कोठारी, महीप कपूर, भावना पांडे और सीमा सजदेह नजर आ रही हैं. शो इन अभिनेत्रियों की जिंदगी पर ही आधारित है. खासतौर पर महीप इस शो से ज्यादा चर्चा में आईं हैं. वह अभिनेता संजय कपूर की पत्नी हैं. एक एपिसोड में ये चारों एक्ट्रेस रणवीर सिंह की अपकिमिंग फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के सेट पर चिल कर रही हैं. तभी यहां रणवीर सिंह कैमियो करते नजर आते हैं. Also Read - हेयर स्टाइलिस्ट संग रोमांटिक अंदाज में नाचीं सारा अली खान, लोग बोले- पागल है...Video

‘फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स’ और रणवीर सिंह का वीडियो

deepika please come get your man. dude is a fucking embarrassment. pic.twitter.com/AqfdVjSTev — Pramit (@pramitheus) September 2, 2022

Also Read - Ranbir Kapoor: जब कैमरे के सामने रणबीर कपूर ने कैटरीना के कपड़ों पर किया था कमेंट, एक्ट्रेस ने लगाई थी फटकार- Video

दरअसल बात यह है कि ‘फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स’ के दूसरे सीज़न का शानदार फिनाले हुआ, जिसमें रणवीर सिंह अतिथि भूमिका में थे. शो की चार लीड फीमेल महीप कपूर, सीमा सजदेह, भावना पांडे और नीलम कोठारी एक साथ करण जौहर की अपकमिंग फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानीके सेट पर रणवीर से मिलीं. जैसे ही अभिनेता ने कमरे में एंट्री की महीप, भावना, सीमा और नीलम उनके लुक्स की कायल हो गईं। उन सभी ने कहा कि रणवीर कितने ‘हॉट’ हैं और सीमा ने रणवीर की पत्नी दीपिका पादुकोण को भी “लकी और ठाठ वाली” बताया. इसके बाद ही वीडियो में रणवीर सिंह सभी एक्ट्रेस से बिंदास बात करते दिख रहे हैं. वह अपने सुपरकूल अंदाज में महीप पर फोकस करके बात करते हैं. रणवीर खुद को ‘बैट्री ऑपरेटेड डिवाइस’ बताते हैं और इतना ही नहीं पैर में मोच आने की बात कहकर महीप से फुट मसाज करने को कहते हैं. महीप कपूर रणवीर सिंह को फुट मसाज (पैरों की मसाज) करती हैं तो रणवीर अजीब आवाजें निकालते हैं. ये देख सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क उठे हैं.