Fabulous Lives of Bollywood Wives: नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई सीरीज 'Fabulous Lives of Bollywood Wives' इन दिनों खूब सुर्ख़ियों में हैं. करण जौहर की इस सीरीज में बॉलीवुड की चार वाइव्स को दिखाया गया है. इस सीरीज में सोहेल खान की पत्नी सीमा खान, संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर, चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे और नीलम कोठानी सोनी नजर आ रही हैं मगर इस बार सबकी नज़रें सलमान खान के भाई सोहेल खान और उनकी पत्नी सीमा खान पर अटक गई है.

सीरीज देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि सोहेल और सीमा अब एक साथ नहीं रहते और उनके रिश्ते में दरार आ गया है. ट्विटर पर लोग लगातार सोहेल और सीमा रिश्ते को लेकर सवाल पूछ रहे हैं. ट्विटर पर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि क्या सोहेल और सीमा अलग रहते हैं? और अगर अलग रहते हैं तो क्या सीमा को बॉलीवुड वाइफ कहना सही है?

यहां देखिए कुछ वायरल ट्वीट्स:

Sohail Khan seems estranged with Seema. Those 2 cameos make it more obvious rather than hiding it — Wandering peeleraja (@peeleraja) November 28, 2020

Isn’t they show suppose to be About Bollywood wives how come seema khan and Sohail Khan not living together? Isn’t that what husband and wife’s supposed to do? — S. Singh (@BronxsinghShoba) November 28, 2020

Sohail and Seema Khan dont live together?😶😶😶😶 — IkraaaShahRukh💕 (@Ikra4SRK) November 27, 2020

What does Seema Khan mean by ‘me and Sohail are not the conventional marriage but we are happy?’ Ummm.. — IkraaaShahRukh💕 (@Ikra4SRK) November 27, 2020

Seema Khan talking about her marriage to Sohail Khan feels like a segue to something else 🤔 — Kitii (@yunhore) November 27, 2020

बता दें कि इस सीरीज में सोहेल और सीमा को एक घर में एक साथ रहता नहीं दिखाया गया है. सीजन के पहले एपिसोड में सोहेल, सीमा के घर पर आते हैं और वह कहती हैं, तो सोहेल आ गए हैं. इससे फैन्स को लग रहा है कि दोनों साथ नहीं रहते हैं. गौरतलब है कि सीमा ने यह भी कहा कि वो और सोहेलएक पारंपरिक विवाह में नहीं बंधे हैं मगर वो एक परिवार जरूर है.