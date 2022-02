Shibani Dandekar Baby Bump Photo Fact Check: बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने अपनी गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर (Shibani Dandekar) से शादी रचा ली है. बॉलीवुड का ये कपल अब हमेशा के लिए एक दूसरे का हो गया है. 19 फरवरी को खंडाला स्थित फार्म हाउस में दोनों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की. इस मौके पर दोनों के परिवार के अलावा कुछ चुनिंदा मेहमान मौजूद थे. फरहान अख्तर और शिबानी की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई है. कपल शादी के आउटफिट में कमाल तो लग रहे थे मगर लोगों का ध्यान फरहान अख्तर की दुल्हनिया से नहीं हट सका और लोग पूछने लगे कि क्या शिबानी दांडेकर प्रेग्नेंट (Shibani Dandekar Pregnant) हैं?Also Read - Birthday: Annu Kapoor ने रचाई हैं 3 शादियां, दूसरी पत्नी के साथ रहकर पहली पत्नी से था अफेयर, ऐसी रही लव लाइफ

दरअसल सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वायरल भयानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से फरहान और शिबानी की शादी की पहली फोटो शेयर की थी. इस तस्वीर को देखकर जहां एक तरफ कपल के चाहने वाले उन्हें इस नई शुरुआत के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं वहीं कुछ लोग शिबानी की टमी को देखकर ये कयास लगा रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं. तस्वीर में शिबानी दांडेकर (Is Shibani Dandekar Pregnant) को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने बेबी बंप के साथ हैं. शादी में शिबानी ने रेड एंड बेज कलर के गाउन पहना हुआ था लेकिन शादी की इन तस्वीरों में सोशल मीडिया पर लोगों को उनका बेबी बंप (Shibani Dandekar Baby Bump) दिखने लगा.



क्या है बेबी बंप का सच?

फरहान और शिबानी की शादी की पहली तस्वीर ही चर्चा में आ गई. ब्राइडल लुक में शिबानी की टमी देख सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है. हम आपको इस तस्वीर का सच बताते हैं. दरअसल शादी की तस्वीर में शिबानी प्रेग्नेंट नहीं हैं. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनके गाउन की वजह से ऐसा लुक आ रहा है. शादी से एक-दो दिन पहले पैपराजी ने उन्हें जिम के बाहर स्पॉट किया था और वहां ऐसा कुछ नहीं दिखा था. इसलिए ये कहना अभी सही नहीं होगा कि शिबानी बेबी बंप के साथ हैं.

मेहमानों की बात करें तो शादी में शिबानी की खास दोस्त रिया चक्रवर्ती, फरहान के खास दोस्त ऋतिक रोशन, साकिब सलीम, अमृता अरोड़ा, फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर, रवीना टंडन के पति अनिल थडानी, अनुषा दांडेकर, फिल्ममेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा समेत कई सितारों ने शिरकत की थी.