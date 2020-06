Sushant Singh Rajput’s dog Fudge is alive: सुशांत सिंह की मौत के ग़म में अब तक पूरा देश डूबा है. इस हादसे ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया है. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सुशांत के निधन के बाद अब उनके पेट डॉगी फज की भी मृत्यु हो गई है. कई दिनों से फज की तस्वीरें भी खूब फैल रही है और ये कहा जा रहा है कि उस हादसे के बाद से इस डॉगी ने कुछ नहीं खाया है और मालिक यानी सुशांत के देहांत के बाद इसने अपनी हालत ख़राब कर ली है और अब इसकी मौत की खबर आ रही है. Also Read - राखी सावंत का बकवास- सपने में सुशांत ने कहा मैं तुम्हारा बेटा बनकर लूंगा जन्म

हम आपको बता दें कि सुशांत के डॉगी फज के मरने की खबर बिल्कुल ग़लत है. दिवंगत अभिनेता के एक करीबी ने फज के मरने की इन सभी खबरों को झूठा बताया है. उन्होंने कहा कि केवल फज नहीं बल्कि सुशांत के चारों डॉगी एकदम ठीक है और उनके पावना हाउस में रह रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैली ये खबर फेक है.

बता दें की जब से सुशांत की सुसाइड की खबर आई थी उसके ठीक बाद से फज के नाम से कई कुत्तों की तस्वीरें वायरल हो रही थी.

“If you remember me, then I don’t care if everyone else forgets.”#mylove #Fudge 💫❤️

~ Kafka on the Shore#murakami pic.twitter.com/LZAURReLg7

— Sushant Singh Rajput (@itsSSR) December 14, 2018