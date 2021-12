Katrina Kaif And Vicky Kaushal’s Wedding: बॉलीवुड कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल इन दिनों अपनी शादी को लेकर खूब सुर्ख़ियों में हैं. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की शादी आज पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हो जाएगी. सोशल मीडिया पर इनकी शादी (Katrina Kaif And Vicky Kaushal’s Wedding) को लेकर खूब चर्चा हो रही है. हाल ही में कैटरीना की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं जिसे लोग उनकी मेहंदी सेरेमनी (Katrina Kaif’s Mehendi Ceremony Photos) की तस्वीरें बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि बीते मंगलवार को हुई मेहंदी सेरेमनी की ये फोटोज हैं जिसमें कैटरीना सज धज के बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उनके चेहरे की मुस्कान देखकर लोग उनकी ख़ुशी का भी अंदाज़ा लगा रहे हैं. एक यूजर ने ट्विटर पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा- ‘वह सचमुच बेहद खुश नज़र आ रही हैं और इस स्पेशल दिन का आनंद ले रही हैं’.Also Read - शर्टलेस हुए Arjun Kapoor, बिकिनी में दिखीं Malaika Arora...इस हुस्न की सजा संगीन है Hot Pics

मगर हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें कैटरीना की मेहंदी सेरेमनी की नहीं है. ये तस्वीरें कल्याण ज्वेलरी के एड का है जिसमें कैटरीना को दुल्हन के तौर पर दिखाया गया था. सोशल मीडिया पर फैल रही इस अफवाह से आपको दूर रहना है. जैसा कि हर किसी को मालूम है कैटरीना और विक्की की शादी को बेहद सीक्रेट रखने की कोशिश की गई है. इस हाई प्रोफाइल शादी से आधिकारिक तौर पर अब तक कोई तस्वीरें नहीं आई है. Also Read - कॉलेज में बंक करते हुए पकड़ी गई थीं विराट की 'पाखी', हुस्न के मामले में देती हैं अच्छे अच्छों को मात, देखें Hot Pics

