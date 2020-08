नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस (Sushant Singh Rajput Suicide Case) हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है. नए नए बयान और खुलासे ने इस मामले को पेचीदा बना दिया है. इसी बीच खबर आई है कि सुशांत की सबसे बड़ी बहन नीतू सिंह के नाम पर एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बना है. इस जानकारी को दिवंगत अभिनेता की दूसरी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई. मंगलवार को श्वेता ने अपनी बड़ी बहन नीतू के नाम से बनाए गए फर्जी ट्विटर प्रोफाइल के बारे में बताया और यह भी कहा कि नीतू ट्विटर पर नहीं हैं. नीतू को वे लोग रानी दी कहते हैं. Also Read - सुशांत सुसाइड केस में नया मोड़, फ्लैटमेट सिद्धार्थ और बहनोई के बीच हुई बात से कई खुलासे

श्वेता ने नकली प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट के साथ ट्वीट किया, “कृपया, इस प्रोफाइल की रिपोर्ट करें, मेरी बहन नीतू सिंह ट्विटर पर नहीं है. पहले मेरा नाम इस्तेमाल हो रहा था और अब उसने अपना नाम बदलकर नीतू रख लिया है. उसका ट्विटर हैंडल एट द रेट सिस्टर सुशांत है. चूंकि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मैं उसे टैग नहीं कर सकती हूं. मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि वह इस नकली प्रोफाइल की रिपोर्ट करें.” Also Read - Sushant Suicide Case: अब रिया चक्रवर्ती के CA से हो रही है पूछताछ, 15 करोड़ के लेनदेन का है मामला

Please, report this profile, my sister Neetu Singh is not on Twitter, first she was using my name and now she has changed the name to Neetu, her twitter handle Is @sistersusant, I can’t tag her because she has blocked me. I request everyone to report this fake profile. Also Read - Sushant Suicide Case: बिहार DGP का बयान, क्वारंटीन के नाम पर IPS विनय तिवारी को किया गया 'हाउस अरेस्ट'

— shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 4, 2020