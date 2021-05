Soth Actress Priyamani Bold Look And Hot Photos Viral On Social Media: ‘द फैमिली मैन’ (The Family Man) का पहला भाग सुपरहिट हुआ था और दर्शक लंबे समय से इसके दूसरे भाग का इंतजार कर रहे थे और आखरिकार अब इस पर से पर्दा उठ ही गया है कि इसका दूसरा भाग कब आएगा. कल ही मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpai) की द फैमिली मैन सीजन 2 (The Family Man 2) सीरीज का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च हो चुका है. Also Read - Telugu Actress Priyamani hot Pics: अपने बोल्ड अंदाज से कहर ढाती हैं Priyamani, हुस्न की तपिश में जलती है हर तस्वीर

मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन सीजन 2 (The Family Man 2) सीरीज में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpai) की पत्नी का किरदार साउथ ​इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस प्रियामणि मनी राज (Priyamani Raj) ने अपने किरदार ने हर किसी को अपना बना लिया था. प्रियामणि फिल्म में भले ही काफी सिंपल नजर आ रही हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक्ट्रेस बेहद बोल्ड और हॉट हैं.

View this post on Instagram A post shared by Priya Mani Raj (@pillumani)



प्रियामणि (Priyamani Raj) साउथ इंडस्ट्री की फेमस और हिट एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. प्रिया (Priyamani Raj) ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, प्रियामणि (Priyamani Raj) लगभग सभी हिट स्टार्स संग स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं.

View this post on Instagram A post shared by Priya Mani Raj (@pillumani)



‘द फैमिली मैन’ (The Family Man) वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpai) की पत्नी का रोल निभाने वाली साउथ इंडियन एक्ट्रेस प्रियामणि (Priyamani) असल जिंदगी में बेहद ग्लैमरस हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फोटोज वायरल होती रहती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Priya Mani Raj (@pillumani)



प्रियामणि (Priya Mani) को 3 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है और एक बार वो बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं. उन्हें 2005 में रिलीज हुई तमिल फिल्म पारुथीवीरन (Paruthiveeran) के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था.