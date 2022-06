Actresses Who Are Richer Than Their Husbands: ऐसी कई टीवी एक्ट्रेस रही हैं जो जो अपनी कड़ी मेहनत से दिन रात काम करके सफलता की बुलंदियों पर पहुंचीं हैं और टीवी की मदद से आज घर घर में एक जाना पहचाना नाम हैं. इन एक्ट्रेस ने काफी मेहनत करने के बाद सफलता हासिल की है और आज वो टेलीविजन का एक बड़ा नाम है. इन एक्ट्रेस ने अपनी अच्छी-खासी पहचान बनाई और आज वे कामयाब हैं. ऐसे में आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी है 5 टीवी एक्ट्रेस अपने पति से बहुत ज़्यादा मशहूर और अमीर हैं, लेकिन इन्होंने पॉप्युलैरिटी और पैसे का घमंड कभी नहीं दिखाया है.Also Read - 'भूल भुलैया 2' की सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर ने Kartik Aaryan को गिफ्ट की करोड़ों की कार, एक्टर ने मांगा प्राइवेट जेट

1. दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) Also Read - बर्बादी की कगार! पाकिस्तानी सिनेमा ले रहा है आखिरी सांसें, बिजली का बिल चुकाने के भी पैसे नहीं

‘ये है मोहब्बतें’ सीरियल की एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी टेलीविज़न इंडस्ट्री की एक बड़ी स्टार हैं और दिव्यांका की कमाई भी अपने पति विवेक दहिया (Vivek Dahiya) से बहुत ज़्यादा है. दिव्यांका अपने पति से सालों पहले काम कर रही हैं. बनूं मैं तेरी दुल्हन से 2006 में दिव्यांका त्रिपाठी ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, वो एकता कपूर के सीरियल ‘ये हैं मोहब्बतें’ में भी खूब लोकप्रिय हुईं थी. साथ ही वो सबसे महंगी एक्ट्रेस के तौर पर मानी जाती है, एक्ट्रेस की फीस 80 हजार रुपए है. Also Read - Aashram 3: ईशा गुप्ता संग इंटिमेट सीन के दौरान नर्वस हो गए थे 'बाबा निराला', एक्ट्रेस ने ऐसे बढ़ाई हिम्मत

2. भारती सिंह (Bharti Singh)

टीवी की दुनिया में सालों से परचन लहरा रही कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह ने जमकर नाम कमाया है और हाल ही में वो एक बेटे की मां बनी हैं. भारती अपने पति हर्ष के साथ ही होस्ट करती नजर आईं हैं, हालांकि वो पति के मुकाबले कही अधिक मशहूर और अमीर हैं. भारती अपने पति से दौगुना फीस चार्ज करती हैं.

3. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik)

छोटे पर्दे पर एक संस्कारी बहू से लेकर किन्नर बहू जैसा चुनौती भरा किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) अपने पति अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) से बहुत अमीर हैं. रुबीना दिलैक काफी समय से टीवी के बड़े-बड़े शोज़ में काम कर रही हैं और उनकी कमाई भी बहुत अच्छी रही है.

4. दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar)

दीपिका कक्कड़ इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस में से हैं. एक्ट्रेस को शो ‘ससुराल सिमर का’ से काफी पहचान मिली और इसी सेट पर उनकी मुलाकात शोएब इब्राहिम से हुई थी. हालांकि शोएब ने इस शो को बीच में ही छोड़ दिया था और इसके बाद वे कई शो में नजर आए. दीपिका और शोएब ने साल 2018 में शादी की थी. दोनों के काम की तुलना की जाए तो दौलत और शोहरत में दीपिका अपने पति शोएब से काफी आगे हैं. दीपिका ने बिग बॉस की ट्रॉफी भी अपने नाम की है साथ ही उनका यूट्यूब चैनल भी काफी मशहूर है.



5. सौम्या टंडन (Saumya Tandon)

‘भाबी जी घर पर हैं’ सीरियल की गोरी मेम यानी सौम्या टंडन अब मां बन चुकी हैं. सौम्या टंडन अपने पति से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. सौम्या टंडन ने अपने कॉलेज के प्रेमी सौरभ देवेंद्र सिंह से शादी की, इन दोनों का अफेयर काफी लंबे समय तक चला. बता दें कि सौम्या टंडन टीवी के अलावा फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन सौम्या ने अपनी पॉप्युलैरिटी या अपनी खूबसूरती का घमंड कभी नहीं किया.