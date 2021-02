Bhagyashree Video of Mother In Law Says You Have to Peel Peas Actress Reaction: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस में से एक भाग्यश्री (Bhagyashree) भले ही इन दिनों बॉलीवुड और टीवी दोनों से ही दूर हैं लेकिन एक्ट्रेस अक्सर अपने सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं जो जमकर वायरल होती रहती हैं. ऐसे में हाल ही में भाग्यश्री (Bhagyashree) ने अपनी सास के साथ एक मजेदार वीडियो बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है. Also Read - कर्ज में डूबे 'एक प्यार का नगमा' लिखने वाले गीतकार Santosh Anand, बेटे की हो गई है मौत...अब Neha Kakkar ने की मदद

पर्दे से दूर होने के बावजूद भाग्यश्री (Bhagyashree) सोशल मीडिया पर हिट हैं. ऐसे में उनकी एक प्यारी सी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी सास के साथ मटर छीलती हुई दिखाई दे रही हैं. इतना ही नहीं इस वीडियो में भाग्यश्री (Bhagyashree) ने अपनी सास के लिए कुछ खास कैप्शन लिखा है जो हर किसी को बेहद पसंद आ रहा है.



भाग्यश्री (Bhagyashree) ने अपनी सासू मां के साथ फोटो और वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- मेरी सासू मां बोलीं ‘मटर तो आज भी छीलने पड़ेंगे’. इस वीडियो में भाग्यश्री (Bhagyashree) अपनी सासू के साथ बैठकर साथ में मटर छीलती हुई नजर आ रही हैं. दोनों का ये वीडियो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.

बता दें एक्ट्रेस भाग्यश्री (Bhagyashree) मशहूर फिल्म ‘मैंने प्यार किया से’ (Maine Pyar Kiya Se) से डेब्यू किया था. इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था और यह फिल्म उस समय की बहुत बड़ी हिट थी.