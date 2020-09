नई दिल्ली: सिनेमा और मनोरंजन जगत के लिए ये साल बहुत बुरा साबित हो रहा है. मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. अब मशहूर फिल्म निर्माता जॉनी बक्शी (Johnny Bakshi Demise) का शनिवार को जुहू अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. इस बात की जानकारी प्रोड्यूसर अमित खन्ना ने अपने असत्यापित ट्विटर अकाउंट से दिया. बताया जा रहा है कि दिल की धड़कनें रुकने से बक्शी साहब का इंतेक़ाल (Johnny Bakshi Passed Away) हुआ है. Also Read - अभिषेक बच्चन न्यू हेयर स्टाइल में 'लूडो' खेलने के लिए तैयार, अनुपम खेर ने किया मजेदार कमेंट

उन्होंने ट्वीट किया, “5 दशक के फिल्म निमार्ता जॉनी बख्शी का आज सुबह निधन हो गया. उन्हें कई ऐसे लोग मिस करेंगे, जिनके जीवन को उन्होंने छुआ है. उनकी आत्मा को शांति मिले.”

Deeply saddened to know about the demise of dear #JohnnyBakshi. He was a very integral part of my early life in Mumbai. As a producer, friend, a supporter and as a motivator. He had the most infectious laughter which made everybody happy around him. अलविदा मेरे दोस्त ।ओम शांति🙏 pic.twitter.com/xmlcldfk9k — Anupam Kher (@AnupamPKher) September 5, 2020

Saddened to hear about the passing of #JohnnyBakshi sir. Met him during my days in #PlusChannel with @MaheshNBhatt & @amitkhanna. He was a sweet helpful man. Always smiling. Part of the old guard of the film Industry. RIP sir. — kunal kohli (@kunalkohli) September 5, 2020

जॉनीबख्शी की बेटी प्रिया ने पीटीआई को बताया, ‘सांस लेने में तकलीफ के कारण कल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. बक्शी ने अपने चार दशक के करियर में बतौर निर्माता के रूप में फिल्म ‘मंजिलें और भी हैं’ (1974), ‘रावण’ (1984), ‘फिर तेरी कहानी याद आई’ (1993) जैसी फिल्में दीं.

Sorry to learn about the passing away of filmaker Johny Bakshi this morning.. Did a film with him Vishwasghat very early in my career. He was invested in cinema.Condolences to the family and friends. — Azmi Shabana (@AzmiShabana) September 5, 2020

निर्माता के निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड के कई हस्तियों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. अनुपम खेर, कबीर बेदी, शबाना आज़मी और कुणाल कोहली जैसे लोगों ने इस दिग्गज कलाकार को सोशल मीडिया के ज़रिए श्रद्धांजलि दी.