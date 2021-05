Famous Journalist Rajeev Masand Critical-पत्रकारित जगत से आए दिन बुरी खबरें आ रही हैं. हाल ही में हुई मशहूर जर्नलिस्ट रोहित सरदाना की मौत के सदमे से लोग उबरे ही नहीं थे कि अब खबर है मशहूर पत्रकार, फिल्म क्रिटिक और धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी (डीसीए) के सीओओ राजीव मसंद (Rajeev Masand) की कोरोना संक्रमण के बाद तबियत बिगड़ गई है. जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है. कोविड होने के बाद उन्हें कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनका आक्सीजन लेवल काफी कम हो गया. अब वे डॉक्टर्स की देख-रेख में हैं. फिलहाल उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है. Also Read - इन अर्फोडेबल Smartwatches के साथ घर बैठे चेक करें अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल

Film journalist Rajeev Masand is critical at Kokilaben Hospital in Mumbai. He tested positive for Covid-19 and hospitalised when his oxygen level went down. Let's pray for his speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/2uo46OgHJZ

— Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) May 3, 2021