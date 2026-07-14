एथेनॉल पेट्रोल पर बयान देने वाले कौन हैं यूट्यूबर सौरभ जोशी, करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी कार के हैं मालिक

YouTuber Sourav Joshi: यूट्यूबर सौरभ जोशी नेअपनी मर्सिडीज में E-20 पेट्रोल भरवाया था, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि इसके कारण उनके कार की माइलेज पूरी तरह से खत्म हो गई है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: July 14, 2026, 7:04 AM IST
एथेनॉल पेट्रोल पर बयान देने वाले कौन हैं यूट्यूबर सौरभ जोशी, करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी कार के हैं मालिक

YouTuber Sourav Joshi Lifestyle: सबसे लोकप्रिय व्लॉगर्स में शामिल सौरव जोशी ने उस समय माहौल को गर्म कर दिया जब उन्होंने अपने एक हालिया वीडियो में ये दावा किया हिक उनकी लग्जरी कार मर्सिडीज की परफॉर्मेंस इसलिए खराब हो गई है क्योंकि उन्होंने इसमें कुछ दिनों पहले एथेनॉल पेट्रोल का इस्तेमाल किया था और उन्होंने अपने शेयर किए वीडियो में बताया कि पहले कार 17 की एवरेज देती थी, लेकिन अब माइलेज सिर्फ 5 रह गई है जिससे भारी गिरावट देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों जोशी सबसे बड़े और महंगे व्लॉगर्स में से एक हैं.

सौरव ने इथेनॉल को बताया जिम्मेदार

मशहूर भारतीय लाइफ़स्टाइल व्लॉगर सौरव जोशी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर तब हलचल मचा दी, जब उन्होंने दावा किया कि उनकी लग्ज़री मर्सिडीज़-बेंज़ GLC SUV की माइलेज (फ्यूल एफिशिएंसी) लगभग 16-17 kmpl से गिरकर चौंकाने वाली 5 kmpl हो गई. जोशी के मुताबिक, इसकी वजह क्या थी? सरकार का अनिवार्य E20 (20% इथेनॉल-मिश्रित) पेट्रोल. तेज़ी से वायरल हुए इस वीडियो में जोशी को इंजन के खराब होने के डर और अपनी प्रीमियम गाड़ी को हल्द्वानी से दिल्ली स्थित सर्विस सेंटर तक ले जाने की परेशानी को लेकर काफी चिंता ज़ाहिर करते हुए देखा गया.

पहले इल्जाम लगाया फिर मांगी माफी

हालांकि इसके तुरंत बाद ही व्लॉगर सौरव जोशी ने सोमवार को कहा कि उनकी मर्सिडीज SUV का माइलेज कम होने की वजह “इंजन की समस्या” थी, जबकि पहले उन्होंने इसके लिए E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराया था. जोशी का यह नया बयान मर्सिडीज-बेंज इंडिया की उस एडवाइजरी के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि उनकी सभी BS VI पेट्रोल गाड़ियां E20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह कम्पैटिबल हैं. जोशी ने सोमवार को एक पोस्ट में कहा, ‘हम मर्सिडीज़ सर्विस सेंटर गए और वहां पता चला कि इंजन में कोई दिक्कत थी, जिसकी वजह से माइलेज कम मिल रहा था. E20 पेट्रोल को लेकर हुई गलतफहमी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूं.’

लग्जरी कारों के हैं मालिक

सौरभ भले ही आम परिवार से आते हैं लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के दम पर करोड़ो का साम्राज्य खड़ा कर लिया है और वो अब एक लग्जरी लाइफ जीते हैं. आपको बता दें आज उनके पास कई सारी लग्जरी कार हैं जिनकी कीमत करोड़ों में हैं. इनमें से मर्सिडीज-बेंज जी-वैगन मैकलारेन (McLaren) सुपरकार, पोर्श (Porsche) स्पोर्ट्स कार, मर्सिडीज EQS, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां मौजूद हैं. इसके साथ ही उनके पास कुछ बाइक भी है जिनकी कीमत लाखों में है.

करोड़ो के घर और जमीन के हैं मालिक

मशहूर यूट्यूबर सौरव जोशी के हल्द्वानी, उत्तराखंड में स्थित आलीशान नए घर (विला) की कीमत लगभग 6 से 8 करोड़ रुपये है. इस शानदार घर में 3 मंजिल, 7,000 वर्ग फुट का बिल्ट-अप एरिया और एक अलग स्टूडियो फ्लोर शामिल है. इस घर को लग्जरी बनाने में यूट्यूबर ने कोई कसर नहीं रखा है और इस घर में आपको वो चीज मिल जाएगी जिसकी आप चाहत करते हैं. बता दें हाल ही में उन्होंने एक वीडियो में बताया है कि उन्होंने अपने घर के सामने वाली जमीन को भी अपने नाम कर लिया है ताकि उनका परिवार हरियाली के बीच में रहे और इस प्लॉट को खरीदने में भी करोड़ों रुपये का निवेश हुआ है. वहीं हाल ही में उन्होंने बताया है कि उनकी नेटर्वथ करीब 100 करोड़ के पास है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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